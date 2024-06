Richard Ríos agradeció el apoyo a la Selección Colombia: "Nos sentimos como en casa"

El próximo viernes 28 de junio, la Selección Colombia disputará su segundo partido en la Copa América 2024. Después de vencer 2-1 a Paraguay, los dirigidos por Néstor Lorenzo se verán las caras con Costa Rica, que llegará motivada tras empatar 0-0 con Brasil. Richard Ríos habló del masivo acompañamiento por parte de la 'ola amarilla' y espera que se mantenga a lo largo de la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol.

Ríos disputó su primer partido oficial con la 'tricolor' arrancando como titular. El talentoso volante de Palmeiras hizo dupla con Jefferson Lerma en el mediocampo colombiano y maravilló con su rendimiento. Ganó una gran cantidad de duelos, se asoció con James Rodríguez, ejecutó un notable remate de media distancia que pasó cerca del arco de Rodrigo Morínigo y tuvo un desgaste físico admirable.

El futbolista nacido en Vegachí, de 24 años, se ganó un puesto en el esquema de Lorenzo y espera ser inicialista contra los 'ticos'. Ya son ocho los encuentros que ha disputado con la 'amarilla' (393' minutos), en los cuales se ha reportado con un gol y una asistencia. Ríos, descubierto por Flamengo mienras disputaba el Sudamericano de Futsal Sub-20 de 2018, está dando de qué hablar en territorio estadounidense.

Richard Ríos habló de la 'ola amarilla' en la Copa América 2024

Según 'Transfermarkt', 67.059 espectadores asistieron al debut de la 'tricolor' contra Paraguay en el Estadio NRG (Houston, Texas). El estadio de los Texans se 'vistió' de amarillo y los miles de 'cafeteros' se hicieron sentir. A Ríos se le vio bastante emotivo durante el himno nacional y respondió con creces al incondicional apoyo.

"No solo acá, en New York, en Washington, creo que nos estamos sintiendo locales así estemos lejísimos de nuestras casas y eso nos da un plus a nosotros", dijo el antioqueño, tras la victoria contra los 'guaraníes'.

Copa América 2024: hora y dónde ver Selección Colombia vs. Paraguay