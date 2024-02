'Rigo' no correría Olímpicos: "Quiero terminar con la camiseta del equipo, no con la de Colombia"

Rigoberto Urán es el deportista del día, de la semana y seguramente del mes en Colombia. En entrevista exclusiva con el Canal RCN, 'Rigo' reveló que se retira del ciclismo profesional y que esta será su última temporada.

Un Giro de Piemonte, un Gran Premio de Quebec, una Milán-Turín, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, y dos etapas en el Giro de Italia y una en el Tour de Francia son las victorias más rutilantes en el palmares de Urán, quien se erigió como uno de los ciclistas más queridos del mundo en la última década y uno de los mejores colombianos en toda la historia.

La noticia del adiós de 'Rigo' ha despertado un sin fin de emociones en todos sus seguidores y los amantes del ciclismo. Imaginarse las grandes carreras del 'Toro de Urrao' es difícil de dimensionar. Sus elocuentes y divertidos comentarios claro que harán muchísima falta, pero lo harán más sus extraordinarios pedaleos y su magnífico empuje en cada vuelta en la élite.

¿Cuál será la última carrera de Rigoberto Urán?

Por eso es que la pregunta que hoy reina es cuándo será su retiro oficial. Ya lo había dicho en la mencionada entrevista exclusiva con RCN, su única intención es correr por última vez con la camiseta del EF y que lo único que tenía claro es que va a estar en el próximo Tour de Francia, por lo que su last dance seguramente será en el segundo semestre del año.

'Rigo' reiteró ese deseo en una rueda de prensa este lunes en Bogotá, y en la que a la hora de referirse a su última función, lanzó una confesión que muy pocos se esperaban: probablemente no hará parte de la delegación de Colombia para los Juegos Olímpicos de París. ¿La razón? El Tour termina el 21 de julio en Niza, mientras que la prueba de ruta de las olimpiadas será el 4 de agosto y si la corre, no cumple su palabra de retirarse con su equipo, y además, ve a la 'Grande Boucle' como el gran escenario para cerrar el telón de su carrera a lo grande.

"Me encantaría terminar el Tour de Francia. Hay una problema, viene la Olimpiada a los ocho días. Quiero terminar mi última carrera con la camiseta del equipo, no con la de Colombia, porque para mí el equipo ha sido muy importante, el EF es como una familia. Este año apenas tenemos dos cupos para los Juegos Olímpicos, no se si voy a estar. Todavía no hay una decisión, lo iremos mirando", confesó.

"Sólo tengo agradecimiento con el ciclismo. Me dicen: le faltaron títulos. Me faltaron muchos, diría que todos, pero me voy feliz con lo que logré, pude ser feliz en un deporte donde hoy en día no encontramos felicidad", añadió.

¿Por qué al ciclista colombiano le cuesta triunfar en la élite?

Rigoberto Urán ha ido muy crítico con el presente del ciclismo colombiano en la élite mundial. Pasar de los protagonismos en las grandes carreras con él, Nairo Quintana, Esteban Chaves, Miguel Ángel López y más recientemente con Egan Bernal, ya no se ve a los 'escarabajos' dando campanazos en los escenarios más imponentes. Al respecto, el 'Toro de Urrao' no critica por criticar, sino que lo hace con argumentos y nuevamente los explicó desde el conocimiento.

"Adaptarse a Europa es complicado, es difícil porque acá tenemos un problema que se llama la mamá y eso nos arruina muchas cosas. Estamos acostumbrados a que la mamá le hace a uno todo y uno llega a Europa y por más capacidad económica que tenga muchas veces hemos visto gente que le toca limpiar la casa, barrer, trapear, y a veces la mamá a uno no lo deja hacer nada. Eso se convierte en un problema en Europa. No son capaces de adaptarse a la vida allá y hemos perdido muchos talentos", apuntó.

Y continuó: "la otra cosa que nosotros tenemos es que acá uno está acostumbrado a que le celebren todo. En mi primer Giro de Italia en el 2013 con el SKY yo quedé de segundo y pensé que iba a ser para el equipo una maravilla, gané una etapa, pensé me voy para Colombia a celebrar y me dijeron, te quedas aquí, el fin de semana tienes otra carrera. También es un tema cultural. Hay que sufrir, nadie regala nada. Los equipos ya no te esperan".

Martínez, Higuita y Egan, la esperanza del 2024 para 'Rigo'

En esta misma línea, 'Rigo' se atrevió a dar sus candidatos para sacar la cara por el ciclismo colombiano esta temporada. "Daniel Martínez es de los ciclistas que tiene como ese peso para nuevamente volver a que otros corredores estén en un podio de una grande. Higuita es otro corredor que lo hace muy bien. Ustedes vieron el regreso de Egan, tiene un desempeño...Yo como colombiano, como amigo, solo deseo que puedan estar en un podio, eso nos beneficia a todos", concluyó.