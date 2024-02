"Ya no me sale esa chispa pa' joder": 'Rigo' Urán y el anuncio de su retiro muy a su estilo

Las últimas temporadas no fueron las mejores para Rigoberto Urán, y sus 37 'abriles' hacían difícil que recuperara su nivel de antaño, y por eso, empezó a correr el rumor acerca de un posible retiro profesional a final de temporada.

'Rigo' había sido esquivo con cada pregunta acerca del tema, pero sus respuestas daban para pensar que, al menos, lo estaba meditando y que el devenir de este año sería clave para definir el dilema. Pero ya acabó y hay decisión tomada.

En entrevista exclusiva con el Canal RCN, Rigoberto Urán confirmó que se retira del ciclismo profesional. Este será el último año que corra y aunque todavía no tiene una competencia elegida para dar su adiós oficial, será en el segundo semestre después de participar en el Tour de Francia y en los Juegos Olímpicos de París.

"Definitivamente sí, ya no doy más. Es algo que hemos hablado en familia, algo que me da mucho miedo, pero sí, hasta acá. Lo he hablado con la familia, con todo el equipo y a mi me da mucho miedo porque lo he dicho toda la vida (que se va a retirar), pero este año llegué a una conclusión que ya es mi última temporada como ciclista profesional, es la primera vez que lo digo realmente, porque hemos dado indicios, pero me da un calor que ni cuento", reveló.

'Rigo' y una despedida muy a su estilo

Después de una larga conversación en la que recordó las anécdotas más divertidas y nostálgicas de su carrera y de su vida, 'Rigo' le quiso dar un tono agradable y muy elocuente fiel a su estilo para que la gente no se quedara con la tristeza de su adiós de la bicicleta, sino con su particular forma de ser. Aún con el intento, el 'Toro de Urrao' nole salieron las palabras para molestar con una noticia de este talante.

"'Nos despedimos muchachos eeehh...', pero es que mire que he estado muy serio en esta entrevista, es que estoy diciendo algo muy serio: que ya no voy a correr en bicicleta, entonces ya no me sale esa cosa de chispa pa' joder", lanzó.

Rigoberto Urán no se olvidó de la gente y agradeció por el apoyo en su carrera

Tras su intento frustrado de anunciar su retiro con un estilo más jocoso e informal, Rigoberto Urán cerró la entrevista con el Canal RCN agradeciéndole a todos sus seguidores por el apoyo durante alrededor de 20 años de carrera profesional. Además, tuvo una mención especial para los entrenadores que ha tenido en sus diferentes equipos, pero sobre todo con aquellos que estuvieron a su lado en los inicios, cuando pocos creían.

"Agradecerle a todas las personas que me siguieron. Realmente son muchas las personas que estuvieron ahí en ese camino. Mis entrenadores de Urrao, luego los de Medellín, los de Colombia. Y lo que yo les quiero decir es que sean buenos deportistas, pero mejores personas porque aquí yo me retiro muy joven, de 37 años, y 'Rigo' se va del ciclismo, pero sigue, y la gente quiere a 'Rigo' por lo que es, no por el deporte. Eso es lo que buscamos y lo que siempre va a quedar", dijo.

Y al final, se despidió agradeciendo también por las críticas que lo volvieron más fuerte: "Agradecerle a todos por todos los años en que me siguieron en el deporte, por todo lo bonito que me brindaron, por la 'varilla' que me dieron, y bueno, acá los seguimos queriendo".