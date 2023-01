Rigoberto Urán sobre evolución del ciclismo y preocupación por presente en Colombia

Para nadie es un secreto que el ciclismo ha evolucionado y en la actualidad los jóvenes talentos han pasado a liderar este deporte y claros ejemplos son el esloveno Tadej Pogačar o el colombiano Egan Bernal.

Por esa razón, Rigoberto Urán en una entrevista para el Canal RCN, habló sobre la evolución actual del ciclismo.

“El ciclismo evolucionó diez años porque anteriormente los que ganaban el Tour de Francia eran de 29 o 30 años. Hoy en día son de 20 o 21 años, y en Colombia estamos teniendo esa dificultad, porque tenemos los corredores, pero ya no hay tiempo de adaptarse”. Además, el ciclista habló sobre la dificultad que ha tenido Colombia para evolucionar en este deporte.

“Solamente quiero que a los corredores colombianos les vaya bien y he tenido posibilidad de llevar a varios muchachos y muchos han llegado a mi equipo y es tan grande el cambio que no da espera. Entonces están dos años y otra vez regresan a Colombia porque allá nadie te espera. Porque ha evolucionado mucho el ciclismo. Entonces los equipos dicen: “prefiero invertir en un corredor que ya está adaptado y tiene el idioma””.

Los europeos, un claro ejemplo

Por esa razón, Rigoberto Urán habló sobre el trabajo que han realizado los equipos y ciclistas europeos.

“Hoy en día los europeos aprendieron y ya todos los europeos entrenan en altura, porque nosotros digamos que teníamos esa ventaja anteriormente en altura, pero ya todos los corredores hacen campamentos de altura y las bicicletas han evolucionado tanto que todas son muy rápidas. La ropa que usamos es ropa súper aerodinámica, los equipos invierten mucho dinero en el túnel del viento y en investigación”, y agregó lo siguiente:

“Ustedes no se pueden imaginar como ha evolucionado el ciclismo en la alimentación. Hoy en día hay equipos, no son muchos, que usted come depende a lo que se gastó y de acuerdo con el peso corporal.”

Por último, destacando la evolución del ciclismo, Rigoberto Urán aseguró que también se ha dado en otros deportes y puso como ejemplo el fútbol.

“Todo lo que uno se tiene que adaptar a este nuevo ciclismo para poder estar. Entonces ha evolucionado demasiado. Miren cómo ha evolucionado hoy en día el fútbol también. Son corredores, son atletas y eso le hacen a uno los 100 metros, mejor dicho en menos de 10 segundos. Todos los futbolistas nuevos de hoy en día son demasiado rápidos, no era como anteriormente que era un fútbol más de estilo. Hoy en día son unos corredores, unos atletas… todo el deporte”.