River Plate despierta interés por otro delantero de la Selección Colombia: no es Borja

Para nadie es un secreto que la relación entre River Plate y los jugadores colombianos siempre ha sido muy satisfactoria, motivo por el cual, las directivas del equipo ‘millonario, estarían interesadas de llevar a otro colombiano al equipo de Marcelo Gallardo para el segundo semestre del presente año, además de reforzar el club para las finales de la Copa Libertadores.

Luego de darse a conocer el interés de River Plate sobre Miguel Ángel Borja y su alto costo económico para que salga del Junior de Barranquilla, el equipo de dirige Marcelo Gallardo, estaría mirando muy de cerca a otro delantero colombiano, que está en Argentina y estaría buscando club para la próxima temporada.

Según dio a conocer Gian Senatori, periodista deportivo de Argentina, River Plate estaría muy interesado por el extremo colombiano, Diego Valoyes, actual jugador de Talleres, y que sería el reemplazo de Julián Martínez, quien finaliza su préstamo en el club argentino y tomaría rumbo a su nuevo club, Manchester City.

Por otro lado, en los últimos días se dio a conocer que el jugador colombiano, Diego Valoyes, no continuara su carrera de Talleres, razón por la cual, despierta el interés de varios clubes del fútbol del exterior, entre ellos River Plate, que, aparentemente, ya habría iniciado conversaciones con gente cercanas al jugador para hacerle llegar una oferta formal en los próximos días.

El único problema que se puede presentar en el diálogo entre ambos clubes, es que, Talleres está pidiendo una cifra aproximadamente de 6 millones de dólares, siento este un valor muy elevado para el equipo de la ‘banda cruzada’, teniendo en cuenta que tendrá que reforzar otras posiciones de la plantilla actúal.

#River - Sobre Diego Valoyes puedo comentarles que estuve charlando recién. Por ahora es solo un interés y no pasa de eso. Del lado del jugador están al tanto pero no saben que tan fuerte irá River por él ya que aún no se contactaron con él o su agente. Nada firme al momento. pic.twitter.com/Q7wg9QkLcn