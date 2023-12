¿Campeón y adiós? El gigante del continente que le quitaría a Santiago Mele a Junior

En Barranquilla se vive un ambiente como si fuera de festivo gracias al título de Junior. El carnaval no se ha detenido en la ciudad y este jueves las calles han estado desbordadas al ritmo de la fiesta del campeón del fútbol colombiano.

En la noche, el plantel entero fue recibo en el reconocido monumento de la Ventana de Campeones (la famosa aleta de tiburón), en medio de música y una multitud de hinchas que acompañaron a jugadores y cuerpo técnico para agradecer por este campeonato. Pero lo que se robó el show fue la pedida de matrimonio de Santiago Mele a su novia Manuela Calvi en toda la tarima y delante de sus compañeros.

Santiago Mele, el hombre de moda en Barranquilla

Si hay un hombre de moda en Barranquilla en este momento es Mele. El arquero uruguayo fue el gran héroe de Junior en ambas finales y ha sido el jugador con el rendimiento más alto, junto a Carlos Bacca, a lo largo del semestre. De hecho, ya se convirtió en un fijo para Marcelo Bielsa en las convocatorias de la Selección de Uruguay.

El guardameta de 26 años atajó el penal de Daniel Torres que le dio el triunfo al 'tiburón' en la tanda de penales contra Independiente Medellín, por eso el jubilo lo ha acompañado en las últimas 24 horas.

Y aunque Santiago Mele es de los estandartes de Junior en este momento por el título, eso también le puede jugar una mala pasada al propio club. Para nadie es un secreto que el 'charrúa' es uno de los arqueros de mejor rendimiento en Sudamérica desde hace un tiempo. Es más, a mitad de año se vio complicada su llegada al elenco barranquillero por una supuesta oferta del fútbol de España, pero terminó inclinándose por aterrizar en un club importante de Colombia.

River Plate estaría detrás de Santiago Mele

Con la ratificación de sus grandes condiciones ahora en un equipo de mayor talante respecto a los que había estado anteriormente, varios equipos que tenían en su radar a Mele estarían convencidos de ir fuerte por él ahora en el periodo de transferencias que se abre en enero, y quizás el más interesado sería River Plate.

El uruguayo ha estado dentro del radar del 'millonario' desde hace varios años e incluso, sonó fuerte para llegar a mitad de año, pero Martín Demichelis decidió por seguir confiando con Franco Armani. Sin embargo, el experimentado portero podría salir del club para el 2024 y esa incertidumbre provocaría que River se incline por tentar a Mele.

Es más, en las últimas horas, desde Argentina han crecido los rumores que vinculan al arquero de Junior con un fuerte interés de River, cuya intención de buscar un arquero estaría confirmada tras conocerse en los días recientes que también ha tenido acercamientos con Kevin Mier. Sin embargo, las actuaciones de Santiago Mele los tendría más cautivados que el guardameta de Atlético Nacional para asumir el duro reto de ser el sucesor de Armani.

¿Mele se irá pronto de Junior?

No obstante, por ahora todo es especulación y aún no han existido movimientos formales desde River Plate hacia Junior para quedarse con el uruguayo, aunque en Argentina especulan con que eso podría darse pronto. En tanto, en la celebración del tiburón se escucharon varios cánticos que decían "Mele no se va". ¿Qué hará 'Santi'?.