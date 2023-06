Celebración amarga: Andrés Llinás recibiría una tentativa oferta para dejar Millonarios

Como si fuera una premonición del destino, Andrés Llinás fue uno de los héroes principales del título histórico de Millonarios contra Atlético Nacional. El defensor es un hijo prodigo de la casa y cumplió el sueño de todo amante del fútbol.

Llinás es hincha de Millonarios hasta los tuétanos. Desde niño ingresó al club para dar sus primeras patadas a un balón de fútbol en la escuela formación. Luego pasó por las categorías juveniles hasta que llegó al equipo profesional. Debutó, se consolidó y ahora es referente del campeón. El popular sueño del pibe.

Pero, en una liga exportadora de talentos al fútbol internacional como es la colombiana, tener y sostener un nivel tan alto también es un riesgo para los clubes, pues el interés desde el exterior es inevitable y más cuando hay títulos de por medio.

River Plate sigue de cerca a Andrés Llinás

Dos días nada más han pasado desde que Millonarios se consagró campeón y ya empezaron las amenazas de perder jugadores. Según reveló Win Sports este domingo, Llinás está siendo seguido por River Plate y aunque todavía no hay oferta formal, es posible que en las próximas semanas se concrete.

De igual manera, Julián Capera, periodista de ESPN, completó que el defensor bogotano entró al radar del elenco argentino desde enero de este año y que de ahí en adelante han preguntado por él. Sin embargo, no hay ninguna propuesta formal de momento en las oficinas del 'embajador'.

Gustavo Serpa niega rumores

Respecto a este rumor, Gustavo Serpa, representante del máximo accionista de Millonarios, habló con Caracol Radio y negó tener conocimiento de algún interés por Llinás, y reveló que aunque esperan concretar refuerzos para la siguiente temporada, la prioridad es mantener la base del equipo campeón para luchar por el gran objetivo del segundo semestre: la Copa Sudamericana.

"No tengo ni idea, primera vez que lo escucho. La verdad no tengo ningún conocimiento. El propósito nuestro y vamos a ver si lo logramos, es mantener la nómina. Por lo menos estos seis meses que vienen y que ojalá podamos continuar en Copa Sudamericana. No tengo conocimiento de ningún interés por Llinás de ningún equipo en este momento. Siempre hay cosas entorno a muchos jugadores, excepto Óscar Cortés (se quedaría cedido desde Lens para el siguiente semestre), la idea es mantener el equipo", aseguró.