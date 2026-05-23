Robaron a jugador del Cúcuta Deportivo mientras iba en su carro

Cúcuta Deportivo volvió a ser noticia este sábado 23 de mayo, pero fuera de las canchas. El futbolista Jaime Peralta fue víctima de un robo mientras se movilizaba en su vehículo por el barrio Colpet, en Cúcuta.

Según información conocida hasta el momento, hombres en motocicleta interceptaron al jugador y le hurtaron varias prendas de oro cuyo valor rondaría los 20 millones de pesos. El caso generó preocupación entre aficionados y ciudadanos por la inseguridad en la capital nortesantandereana.

¿Qué pasó con Jaime Peralta en Cúcuta?

De acuerdo con las primeras versiones, Jaime Peralta se desplazaba en un carro negro cuando fue abordado por delincuentes que se movilizaban en moto.

Los hombres habrían intimidado al jugador y le quitaron cadenas y otras pertenencias de alto valor antes de intentar escapar rápidamente del lugar.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el futbolista reaccionó y aceleró su vehículo intentando alcanzar a los responsables. En medio de la huida, Peralta logró atropellar a los delincuentes, aunque finalmente consiguieron escapar.

La motocicleta en la que se movilizaban quedó abandonada en el lugar y posteriormente fue incautada por la Policía.

¿Qué se sabe de la investigación?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado capturas relacionadas con el robo al jugador del Cúcuta Deportivo.

La Policía adelanta las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y establecer si la motocicleta abandonada tiene antecedentes o reportes relacionados con otros delitos en la ciudad.

El caso rápidamente empezó a circular en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron tanto al robo como a la reacción del futbolista tras el ataque.

La situación también volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de inseguridad que se han reportado recientemente en diferentes sectores de Cúcuta, especialmente relacionados con hurtos a conductores y motociclistas.

Por ahora, Jaime Peralta no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información y revisando cámaras de seguridad de la zona para tratar de ubicar a los responsables del asalto.