¡Atlético Nacional está en la final! Eliminó a Tolima y sueña con una nueva estrella

Atlético Nacional sigue firme en la pelea por otro título. El equipo verdolaga derrotó 3-1 a Deportes Tolima en el Atanasio Girardot y aseguró su clasificación a una nueva final tras imponerse 4-1 en el marcador global.

La noche terminó siendo una fiesta para los 'verdolagas' en Medellín. Nacional confirmó la ventaja conseguida en Ibagué y ahora espera rival entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

Nacional eliminó al Tolima y sueña con otra estrella

Aunque el primer tiempo terminó sin goles, Atlético Nacional fue el equipo que más insistió ofensivamente y generó las opciones más claras del partido.

La diferencia apareció en la segunda mitad. El encargado de abrir el marcador fue Jorman Campuzano, quien al minuto 53 sacó un remate desde fuera del área.

Con la ventaja, Nacional tomó confianza y terminó controlando completamente el partido. Más adelante apareció Andrés Román para ampliar la serie tras una jugada colectiva que terminó con un potente remate dentro del área.

La fiesta en el Atanasio se completó con un golazo de tiro libre de Edwin Cardona, quien volvió a ser determinante en un partido importante para el cuadro antioqueño.

Tolima alcanzó a descontar por medio de Adrián Parra, pero el resultado nunca estuvo realmente en discusión.

¿Qué sigue para Atlético Nacional?

Con esta clasificación, Nacional vuelve a instalarse en una final y ratifica su protagonismo en el fútbol colombiano.

Atlético Nacional mantiene vivo el objetivo de sumar una nueva estrella y seguir ampliando su historial como el club más ganador del país.

Además del resultado, el equipo dejó buenas sensaciones futbolísticas, especialmente por la intensidad ofensiva mostrada en el segundo tiempo y el nivel de varios referentes del plantel.

Ahora toda la atención estará puesta en conocer quién será su rival en la gran final. Junior y Santa Fe definirán el otro cupo en una serie que mantiene la expectativa entre los aficionados del fútbol colombiano.

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Mientras tanto, Nacional disfruta otra noche de celebración en Medellín y vuelve a ilusionar a su hinchada con levantar un nuevo título.