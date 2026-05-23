Jugadores de Millonarios se pelearon y hasta Falcao tuvo que intervenir: video

El empate de Millonarios ante Boyacá Chicó no solo dejó preocupación por el resultado. En pleno partido disputado en El Campín, dos jugadores del equipo embajador protagonizaron una fuerte discusión por el cobro de una pelota quieta, situación que obligó a intervenir a compañeros, cuerpo técnico e incluso a Radamel Falcao García desde el banco de suplentes.

El momento rápidamente se volvió viral en plena transmisión y en redes sociales y aumentó las críticas hacia el ambiente interno del cuadro 'embajador'.

¿Qué pasó entre los jugadores de Millonarios?

La discusión ocurrió sobre el minuto 87, cuando Millonarios ganaba parcialmente 2-1 y tenía a favor una jugada de pelota quieta que podía acercarlo al tercer gol.

En ese momento, Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia comenzaron a discutir dentro del campo por quién debía ejecutar el cobro.

La tensión fue creciendo rápidamente y llamó la atención de varios jugadores que intentaron calmar la situación antes de que pasara a mayores. Entre quienes intervinieron estuvieron David Mackalister Silva y Leonardo Castro.

Desde la zona técnica también hubo preocupación. Las cámaras captaron a Bustos reaccionando molesto mientras desde el banco hasta Falcao se levantó para pedirles a sus compañeros que terminaran la discusión.

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Finalmente, Contreras recibió tarjeta amarilla tras el episodio.

¿Por qué la pelea aumentó las críticas contra Millonarios?

El incidente no pasó desapercibido porque llega en un momento donde Millonarios ya venía siendo cuestionado por errores defensivos y por dejar escapar resultados importantes.

Además, no es la primera vez que Rodrigo Contreras protagoniza un momento similar. Semanas atrás ya había tenido diferencias con Leonardo Castro por la ejecución de un penalti.

Para muchos hinchas, la escena reflejó falta de liderazgo y desconcentración en un momento clave del partido. La polémica aumentó aún más porque minutos después Boyacá Chicó terminó empatando el encuentro 2-2 en los instantes finales.

Las imágenes de la discusión rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde aficionados criticaron la actitud de los jugadores y cuestionaron el manejo emocional del equipo en situaciones de presión.

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Aunque Millonarios sigue peleando en la Copa BetPlay, el episodio dejó una nueva señal de tensión interna justo cuando el club necesita recuperar estabilidad futbolística.