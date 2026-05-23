Falcao sembró dudas sobre su continuidad en Millonarios: esto dijo

Radamel Falcao García volvió a jugar con Millonarios este sábado 23 de mayo en el empate 2-2 frente a Boyacá Chicó, pero más allá del resultado, fueron sus declaraciones después del partido las que terminaron encendiendo las alarmas entre los hinchas azules.

El delantero habló sobre el duelo que tendrá el equipo frente a O’Higgins por Copa Sudamericana y dejó una frase que muchos interpretaron como una posible despedida de Bogotá y del club embajador.

¿Qué dijo Falcao tras el empate de Millonarios ante Chicó?

Luego del partido disputado en El Campín, Falcao reconoció que el compromiso ante el equipo chileno podría marcar un momento importante en su futuro inmediato.

Hasta el momento, el partido del martes podría ser mi último en Bogotá. La renovación es un tema complicado, son cosas extra futbolísticas que no podemos controlar”, afirmó Falcao.

Aunque el delantero no confirmó una salida definitiva de Millonarios, sus palabras aumentaron las especulaciones sobre lo que podría pasar con su continuidad en el equipo.

El ‘Tigre’ también aseguró que existen situaciones complejas tanto para él como para el club, aunque dejó abierta la puerta a una posible solución.

Para Millonarios es muy complejo y para mí también. Pero siempre hay soluciones, agregó.

¿Cómo fue el regreso de Falcao con Millonarios?

El delantero regresó a competencia después de varias semanas de ausencia y apareció como titular utilizando una máscara protectora.

Durante el partido mostró movilidad y participó en varias jugadas ofensivas, aunque nuevamente terminó sin marcar gol.

La expectativa sobre su regreso era alta, especialmente porque Millonarios atraviesa un momento de presión deportiva tras varios resultados que dejaron dudas entre los hinchas.

El empate ante Boyacá Chicó aumentó el ambiente de inconformidad en El Campín y terminó dejando un escenario aún más incierto alrededor del futuro del máximo goleador histórico de la selección Colombia.

Las declaraciones de Falcao rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a preguntarse si el delantero realmente está cerca de cerrar su etapa en el fútbol colombiano.

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Por ahora, toda la atención apunta al partido frente a O’Higgins, compromiso que podría ser determinante tanto para el futuro deportivo de Millonarios como para la continuidad del ‘Tigre’.