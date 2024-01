Hugo Rodallega silencia rumores sobre supuesta salida al América: "Yo estoy con Santa Fe"

Independiente Santa Fe continúa llevando a cabo su pretemporada para afrontar el 2024. El equipo capitalino enfrentó a Patriotas de Boyacá en dos partidos amistosos este sábado 13 de enero en Bogotá. El primero de estos terminó 0-0 y el segundo fue victoria para el elenco 'cardenal' 1-0, gracias a un gol de Hugo Rodallega en los minutos finales del encuentro.

El equipo de técnico uruguayo Pablo Peirano lleva dos empates y dos victorias en su pretemporada, y enfrentará en otro encuentro a Monagas de Venezuela, cerrando así su preparación para afrontar la Liga BetPlay 2024-1. El entrenador sigue acoplando a los nuevos fichajes que llegaron al club, poniéndolos a punto para poder encontrar su mejor funcionamiento.

Cabe recordar que Peirano llegó al club a finales del 2023, e hizo una profunda limpieza del plantel para el nuevo año, sacando a varios de los jugadores que habían llegado al club a lo largo de la anterior campaña. Entre los nombres que en algún punto sonaron para buscar nuevos aires estuvo Hugo Rodallega, delantero y capitán del equipo. El atacante sonó para distintos equipos, pero al final, resolvió permanecer en Santa Fe un años más.

Rodallega desmintió rumores sobre América de Cali

Uno de los clubes con los que se vinculó al delantero fue América de Cali, club del que es hincha, y al que estuvo cerca de llegar en 2023 previo a su firma con Santa Fe.

Surgieron rumores de que Rodallega podría interesar nuevamente al equipo caleño, y que estaría en carpeta como un nuevo refuerzo estelar para Lucas González. Sin embargo, el propio delantero fue el encargado de desmentir el supuesto interés.

Posterior al partido entre Santa Fe y Patriotas, Rodallega declaró lo siguiente:

"Yo estoy acá con Santa Fe. En realidad no he hablado con nadie. No tengo conocimiento de lo que se dice y sigo trabajando aquí. Mi mente está en Santa Fe".