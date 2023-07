Roger Martínez se aleja de Boca Juniors por culpa de un colombiano: ¿qué pasó?

Para nadie es un secreto que Roger Martínez es uno de los delanteros colombianos con un amplio mercado en la actualidad, teniendo en cuenta que el cartagenero confirmó que no renovará su contrato con el América de México y quedará como agente libre el próximo 1 de julio, teniendo en la posibilidad de firmar con cualquier club.

Uno de los equipos que ha estado atento a la situación del colombiano es Boca Juniors, que durante los últimos mercados de fichajes ha mostrado interés por el delantero. Incluso, Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, informó que sigue siendo una prioridad la contratación del colombiano.

Tras dar a conocer el deseo de Juan Román Riquelme, Roger Martínez habló con mexicanos AM, sobre el pronunciamiento del directivo de Boca, asegurando que se siente afortunado que un equipo tan grande de Sudamérica despierte el interés por sus servicios.

“Yo soy un agradecido con Boca y con Román, que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”, aseguró el delantero.

Sin embargo, a pesar del deseo del delantero de llegar al equipo argentino y de la directiva por contar con el colombiano, su contratación estaría cada vez complicada, ya que Boca no tendría cupo de extranjero y un colombiano alejaría cada vez más la posibilidad de contratar a Roger Martínez.

Sebastián Villa, el problema para Roger Martínez

En la actualidad, Boca cuenta con los cupos de extranjeros llenos y la única posibilidad que tiene para contratar a Roger es la salida de Sebastián Villa, quien fue apartado del equipo profesional por el problema que tuvo con la justicia argentina y está en la lista de trasferibles del equipo para este mercado de fichajes.

Sin embargo, hasta el momento Boca no ha recibido ninguna oferta por el exjugador del Deportes Tolima, quien amenazó a la dirigencia Xeneize con quedarse con su pase si no es incorporado inmediatamente al equipo profesional, lo que generó tensión en la relación del jugador y las directivas del club.

Se espera que, en los próximos días, Boca pueda vender a Sebastián Villa, para así poder tener vía libre en la contratación del delantero exjugador de América de México.