Independiente Santa Fe estaría buscando la salida de un ídolo de la hinchada

Para nadie es un secreto que la temporada para Independiente Santa Fe no fue nada positiva, teniendo en cuenta que durante el primer semestre no tuvo la posibilidad de pelear la estrella de mitad de año y se despidió prematuramente de la Copa Sudamericana, dejando un sinsabor entre todos los aficionados del león.

Con el objetivo de mejorar su presentación en la temporada pasada, las directivas del equipo bogotano ya piensan en lo que será el segundo semestre, por tal motivo ya comienzan a dar a conocer los jugadores que saldrán de las toldas rojas y de los jugadores que llegarán para reforzar al león capitalino.

En medio de la incertidumbre de los jugadores que podrían salir, NoticiasRCN.com pudo conocer que las directivas de Independiente Santa Fe estarían buscando la salida de Wilson Morelo, ídolo de la hinchada ‘cardenal’ y que tiene contrato con el equipo por seis meses más. Lo que complicaría su salida de la escuadra bogotana.

Según dio a conocer Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, en los próximos días la junta directiva de Independiente Santa Fe tendrá una reunión con Wilson Morelo para hablar sobre su salida del club y poder llegar a un acuerdo económico para poder rescindir su contrato con el equipo bogotano.

Otro de los jugadores que no seguirá en Independiente Santa Fe para la próxima temporada será Juan Daniel Roa, quien llegó a principio de año como la gran incorporación del equipo bogotano. Sin embargo, su rendimiento no fue el más adecuado y por tal motivo su contrato no fue renovado para el segundo semestre.

Posibles refuerzos de Santa Fe

Hasta el momento, la única alta que tiene Independiente Santa Fe para el segundo semestre es Hubert Boderth, quien ya fue oficializado como nuevo timonel bogotano, luego de la pobre participación de Harold Rivera en la pasada temporada, el cual dejó eliminado al equipo de los cuadrangulares finales.

Además del entrenador cartagenero, se conoció que Santa Fe trabaja rápidamente para vincular a la institución a Rubén Manjarrez, Yilmar Velásquez y Jhon Meléndez.