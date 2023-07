Santiago Mele, arquero del Junior, donará el dinero que obtenga por penalti atajado y valla invicta

El miércoles pasado, Santiago Mele fue confirmado como el nuevo arquero de Junior de Barranquilla. El golero uruguayo, de 25 años, llegará al 'tiburón' para suplir la baja que dejó su compatriota Sebastián Viera, un reto complejo teniendo en cuenta que 'el ángel' defendió la camiseta juniorista en 629 partidos y ganó ocho títulos.

Mele, quien llegó a la capital atlanticense en condición de préstamo de Unión de Santa Fe, defenderá el arco 'currambero' por un año. Su competencia directa será Jefersson Martínez, arquero antioqueño con pasado en Millonarios y Deportes Tolima.

¿Qué dijo Santiago Mele en su presentación?

"Vengo a préstamo por un año y obviamente que hay muchos factores por los cuales uno toma un determinación de este tipo, Sebastián Viera es uno de ellos. Me ha tocado compartir con Yeison Gordillo, quien también me habló maravillas de la ciudad, al final todas esas personas me aconsejaron me dijeron que no me iba a arrepentir. Ya veremos qué termina determinando el rumbo. Junior es un club grande y siempre quise estar en un club grande, que pelee títulos", fueron las primeras palabras del 'charrúa' con la camiseta del 'tiburón'.

Le puede interesar: Medellín conoció a su rival para el repechaje de Copa Sudamericana: será su primer enfrentamiento

Pues bien, Mele quiere empezar su etapa con Junior con el 'pie derecho' y para ello se unió a una benéfica campaña con Tecnoglass. Christian Daes, CEO de esta compañía, anunció que donarán una importante suma de dinero por cada valla invicta y por cada penalti que ataje el prometedor arquero.

El gesto ejemplar de Mele

"Les tengo una buena noticia, acabamos de hacer un acuerdo, la Fundación Tecnoglass con Mele, para que no se deje meter ni un gol y tape muchos penaltis. Le vamos a dar 2 millones de pesos por cada arco que saque en cero y 4 millones por cada penalti tapado. Así que ya saben, ¡Vamos con todo! ¡Este semestre tenemos que ser campeones!", explicó Daes.