Giro total en el futuro de Luis Díaz: desde Inglaterra advierten lo que pasará en Liverpool

En Liverpool hay alerta máxima por el cierre de temporada, que no ha sido como se esperaba. Luego de estar peleando por tres títulos tras ganar la Copa de la Liga en febrero, quedó eliminado recientemente de la FA Cup y Europa League, y perdió el liderato en la Premier League.

Los 'reds' volvieron a tomar una vida en el rentado inglés este domingo tras vencer a Fulham, pero están atentos al partido pendiente del Manchester City para ver si será posible recuperar el primer puesto en las cinco fechas que quedan por delante.

En el medio de todo eso, los directivos siguen trabajando en definir el reemplazo idóneo de Jürgen Klopp, quien dejará la dirección técnica del equipo a final de temporada. En Liverpool no quieren que otro club se adelante y por eso quieren cerrar a su más firme candidato lo más pronto posible.

Rúben Amorim es buscado por West Ham

En las últimas semanas se daba por hecho que Rúben Amorim era la opción número para el club de Anfield y que incluso las negociaciones ya estarían en un punto muy adelantado y cerca de firmar contrato. Sin embargo, la última información marca lo contrario y es posible que el portugués tome un rumbo distinto.

De acuerdo a David Ornstein, periodista del reconocido portal británico The Athletic, West Ham intensificó negociaciones con Amorim y en este momento es su primera opción para reemplazar a David Moyes en caso de que definitivamente decida no renovar con el equipo. La situación del entrenador escocés se resolverá recién a final de temporada, pero los 'hammers' no quieren correr riesgos y por eso tienen un plan de contingencia desde ya.

Liverpool ya no estaría interesado en Rúben Amorim

Es más, Ornstein añade en su información que aunque Rúben Amorim sí ha estado dentro de la baraja de candidatos de Liverpool, a hoy parece muy poco probable que sea el sucesor de Jürgen Klopp, pues los directivos tendrían otras opciones de mayor agrado.

Con esto último queda más en el limbo que nunca el futuro de la dirección técnica de los 'reds', pues no se conoce cuál sería el entrenador apuntado ahora tras el posible descarte con Amorim, quien de hecho podría salir campeón de la liga de Portugal con Sporting de Lisboa de ganar en la próxima fecha.