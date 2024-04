Pablo Ceppelini dio detalles de la agresión que sufrió en el clásico: "Tengo sangre"

La jornada del fin de semana en la liga BetPlay estuvo cargada de muchas acciones que darán de qué hablar durante la semana. Si bien la emoción estaba centrada en la clasificación y eliminación de algunos equipos de cara a cuadrangulares, también hubo muchas polémicas en el medio.

Por un lado las decisiones arbitrales se robaron la atención, como lo ocurrido en el partido entre Millonarios y Deportivo Pereira por la no expulsión a Daniel Cataño ante un clarísimo codazo en el rostro a Jean Pestaña que ni siquiera el VAR advirtió.

Pablo Ceppelini habló de la agresión que recibió por hinchas de Medellín

Pero lo que más controversia e indignación ha causado ha sido la agresión de la que fue víctima Pablo Ceppelini en el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Sobre el final del partido, el uruguayo fue a cobrar un tiro de esquina y desde la tribuna le lanzaron una navaja que impactó en la cabeza.

Por fortuna, el impacto no fue desde el lado filoso del cuchillo sino desde el mango, por lo que no hubo una herida de gravedad, aunque el propio futbolista reveló que sí alcanzó a sangrar un poco, pero sin mayor consecuencia.

"Sí, tengo un chichón hinchado, la verdad es que me duele un poco, tengo un poquito de sangre, pero no dio para que me suturen o me pusieran puntos. Pero tranquilo, son las cosas del fútbol, ya estoy acostumbrado. Se quedaron con las ganas de ganar y nos vamos con eso", declaró en zona mixta después del partido.

Pablo Ceppelini confesó que en el momento de la agresión no supo que se había tratado de una navaja y que por eso no entró en preocupación y siguió jugando. Pero que al llegar al camerino le comentaron al detalle lo que se vio en la transmisión.

"No, no lo vi. Cuando llegué al camerino me dijeron que fue una navaja. Cuando agaché la cabeza vi un montón de monedas, botellas, vi de todo. Pero bueno, son cosas del fútbol, quedan ahí y se las dejó a Dimayor y a las autoridades", añadió.

¿Habrá reclamación de Nacional por agresión a Pablo Ceppelini?

De momento se desconoce si Atlético Nacional piensa realizar alguna reclamación oficial a Dimayor por la agresión a Ceppelini, pero lo cierto es que una vez más la violencia se toma la primera plana y hace pasar vergüenza al fútbol colombiano.