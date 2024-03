Escalofriante mensaje en las redes del boxeador Ryan García: “Le hemos cortado la garganta”

Momentos de angustia y preocupación se han vivido en los últimos días en gran parte de Estados Unidos, luego de que se diera a conocer el aterrador mensaje que se publicó en la cuenta oficial de Ryan García, boxeador norteamericano, y que prendió las alarmas de todos sus seguidores y familiares.

El deportista está preparando lo que será el combate contra Devin Haney, pero una publicación en sus redes sociales hizo olvidar a los seguidores de la pelea y se comenzaran a preocupar por el estado de salud del boxeador, pues son escalofriantes los mensajes que se dieron a conocer desde su cuenta personal de Instagram.

Sin ninguna duda, uno de los mensajes que más comenzó a preocupar a los seguidores y que hizo prender las alarmas de las autoridades es “Lo tenemos chicos. Ryan García, que en paz descanse. Perro (…) Le cortamos la garganta a Ryan García y nadie lo encontrará” se leía en su cuenta de Instagram.

Expareja de Ryan García comentó lo sucedido

Ante la preocupación de lo que estaba sucediendo, Andrea Celina, exmujer de Ryan García, publicó un mensaje que de una u otra manera tranquilizó a todos los seguidores del deportista estadounidense, pues confirmó que el boxeador se encuentra vivo, pero que están pasando cosas que aún no tienen explicación.

“He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo muy oprimido. Si mis seguidores que son creyentes... pueden orar por Ryan (…) Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto real. Ora por él”, afirmó la expareja del boxeador.

Original audio of the video that got deleted by the Ryan Garcia account before a muted version was posted.



What do you think happened to Ryan? pic.twitter.com/lr9dYVKDrz — Skilla' (@SkillaSport) March 3, 2024

Ryan García reapareció en las redes sociales

Luego de lo ocurrido en días anteriores, en las últimas horas, Ryan García fue el que reapareció en las redes sociales para contar lo sucedido, dejando claro que está vivo, pero no tiene acceso a su celular ni a su dinero, afirmando que todos los mensajes que se han publicado son mentira.

“Vengo aquí para explicar lo que está pasando. No estoy en posesión de mi teléfono, no puedo acceder a mi Instagram., mis tarjetas están bloqueadas y solo estoy siendo real. Personalmente, quería enviar un vídeo a las personas que me aman y a mis fans, a la familia que está preocupada porque estoy bien. No estoy muerto. Yo creo en Jesús (…) Todo eso son mentiras y, ya sabes, intentaron meterme en la cárcel, están bloqueando mis tarjetas. No puedo acceder a mi dinero. Nadie me devolverá el golpe. No sé qué está pasando, pero sé que estoy bien”, aseguró el deportista.