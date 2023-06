El ‘sacudón’ que le pegó el ‘Bolillo’ Gómez al Junior de Barranquilla: salidas polémicas

Junior de Barranquilla vivió un semestre para el olvido en este inicio de año del 2023, pues después de la gran inversión que realizó la directiva del club para ser protagonistas en Colombia y el exterior, el equipo quedó eliminado de todas las competencias de manera prematura y uno de los principales señalados fue su DT Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez.

El cuadro barranquillero fichó a Juan Fernando Quintero para el presente año con la ilusión de avanzar en torneos internacionales y ser campeones de la liga colombiana. Además, mantuvo a Carlos Bacca en su plantilla y también llevó a Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez para dirigir una nómina de alto peso.

La ilusión estaba puesta en los grandes nombres que tenía toda la institución, pero lo cierto es que no lograron avanzar de la fase previa de Copa Sudamericana y ni siquiera clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

La llegada del ‘Bolillo’ al banquillo del Junior impuso un gran poder en el plantel debido a la gran carrera del técnico antioqueño en el fútbol profesional, por esta razón las ilusiones estaban puestas en un buen manejo de grupo.

Sin embargo, muchos aficionados del Junior parecen no estarles convenciendo cómo está preparando el próximo semestre el experimentado entrenador.

Salidas polémicas del Junior

Hace algunas semanas se registró un hecho de indisciplina en la interna del Junior de Barranquilla debido a que algunos jugadores se fueron de fiesta y llegaron a un entrenamiento en condiciones no aptas y estado de alicoramiento. Por esta razón, el delantero Luis el ‘Chino’ Sandoval fue expulsado del club, debido a que no era la primera vez que se presentaba dicha situación.

Esa fue la primera salida que se tuvo en el plantel con el ‘Bolillo’ al mando y el director técnico mostró su autoridad para el resto de jugadores.

Sorpresivamente para muchos, el ‘Bolillo’ tampoco tenía en sus planes a Sebastián Viera, un histórico del club y el arquero más querido en los años de vida del Junior de Barranquilla.

El portero uruguayo mencionó que llegó a un acuerdo con la institución para rescindir su contrato de común acuerdo y después de más de una década, Viera abandonó el Junior entre homenajes de los hinchas barranquilleros.

Pero ahí no queda todo. Todo parece indicar que el ‘Bolillo’ tampoco tiene en sus planes al ídolo y goleador del club Carlos Bacca.

El ex Milan y Sevilla no vive un gran momento y tuvo un primer semestre para el olvido, por tal razón el técnico antioqueño no está convencido de su poderío en la delantera del equipo y estaría buscando su salida para el resto del año.

Finalmente, si se quiere, el ‘Bolillo’ tuvo una acción más en el Junior que no convenció a los hinchas del club y se trata de la negativa ante el posible regreso de Teófilo Gutiérrez al plantel. El histórico goleador tenía intenciones de regresar al equipo de la Costa, pero el entrenador fue contundente y se negó de traerlo de vuelta.