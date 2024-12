"Lo mismo pasó con el 'Chino' Sambueza": Kevin Londoño contó nuevos detalles de lío con Santa Fe

Kevin Londoño es tendencia por estos días en el fútbol colombiano. Además de su buen nivel con Deportivo Pasto, su situación contractual con Santa Fe no es la mejor, razón por la que pide rescindir el contrato y no tener que volver en enero de 2025.

Esta novela tiene varios capítulos y quizá el que más duro cayó en las directivas fueron las declaraciones que dio en la zona mixta tras el partido en el que Pasto le ganó a Santa Fe 1-2 en El Campín.

"Mi palabra sigue en pie. Quiero salir del equipo... Tuve una situación donde dejaron entrar a las familias al estadio y le cerraron las puertas a mi esposa y a mi hijo. Eso no lo voy a permitir. Que me humillen a mí, pero a mi familia no", dijo hace unos días.

Lo último entre Kevin Londoño, Eduardo Méndez y Santa Fe

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló con Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, de Antena 2, y allí dio la versión desde la parte del club.

“El jugador tiene contrato con nosotros hasta 2026, estamos cubriendo el 50% del salario mientras él está en Pasto, se debe presentar en diciembre a Santa Fe para cumplir. Cuando jugamos contra Pasto, me le acerqué y le dije que dejara hablar mal del equipo, que respetara al equipo y que no era prudente ni bueno que un jugador haga eso", inició.

Y agregó: "el jugador se ofendió y manifestó que primero le pagara lo que le estaba debiendo, pero Santa Fe certificó que no se le está debiendo nada, se le quedó en dar 60 millones por la firma del contrato, se le descontaron lo de ley y eso es lo que él está reclamando porque supuestamente pedía netos".

Ante esto, Kevin Londoño decidió hablar con Deportes RCN sobre cómo va esta situación que hoy en día es protagonista en el fútbol colombiano.

Exclusiva: Kevin Londoño cuenta nuevos detalles sobre lío con Santa Fe

No arregla su situación con Santa Fe: "Con don Eduardo no he podido hablar porque he sido víctima de amenazas en redes sociales y no he recibido apoyo por parte de Santa Fe ni el doctor Méndez".

Recordó lo sucedido con Fabián Sambueza: "Lo mismo pasó con el 'Chino', eso es una muestra. Con Sambueza, el día de la final pasó lo mismo, ¿Cómo no vas a celebrar un título? Ustedes saben cómo trató al 'Chino' porque ganó un título... los antecedentes están. Entiendo la rabia de él, pero mis declaraciones sobre Millonarios fueron en una entrevista externa".

¿Qué pasó en el partido en Bogotá?: "Yo en zona mixta salgo a decir lo que me dijeron. En el primer tiempo me trataron mal, en el segundo se metieron unos del staff y luego me escribió...Soy una víctima más; todos los días me llegan mensajes de "negro", a mi esposa que es una no se qué, sobre mi hijo, pero bueno a mi me tocaría presentarme en enero y esperar que Dios haga su voluntad, pero es muy triste que me acosen. Tengo dos llamadas de números ocultos, no sé por qué el presidente no me responde, pero hasta donde sé la institución me debe brindar un apoyo por ese tema".

Chats con Eduardo Méndez: (el jugador leyó los mensajes que le ha enviado por WhatsApp a Eduardo Méndez, los cuáles comenzaron el 15 de agosto) "Desde el 3 de diciembre no me responde, yo solo le dije que me pagara hasta noviembre y rescindimos el contrato. El lunes le escribí y no me contestó, por eso no quería hacer nada público".

¿Qué es lo que le pide a Santa Fe?: "Ya como veo que él salió a hablar de dinero, yo no estoy reclamando eso, ya se hizo la retención, pero yo le estoy haciendo un reclamo no de ahora, sino de antes, desde octubre...si yo me tengo presentar a Santa Fe, me presento, pero quiero que se cumplan las palabras que se pactó. Él no me cogió de la calle ni nada; yo estaba en La Equidad con contrato, creí en las palabras del doctor Méndez que, incluso, de esa plata que me dieron me tocó darle a Equidad para dejarme libre.. la diferencia no fue mucha, solo la acomodación de la vivienda y un poco el salario".