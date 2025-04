¿Habrá un grave castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2025? El 'jefe' ya tendría argumentos

El pasado 6 de abril, luego de que finalizó el posicionamiento en La Casa de los Famosos Colombia 2025, Carla Giraldo y Marcelo Cezán les indicaron a los participantes que el 'jefe' tenía algo muy importantes que comunicarles.

Por lo tanto, el 'mandamás' de la competencia intervino para regañar a Yina por tratar con groserías a sus otros compañeros y a Laura González y a Karina García por la fuerte pelea que tuvieron frente a frente en el último 'brunch'.

Sin embargo, aunque el 'jefe' mencionó esos tres nombres, advirtió que esperaba que todos tuvieran claro que no se permitirían más faltas de respeto y que, en consecuencia, en caso de detectar una nueva, pondría sanciones muy fuertes.

No obstante, a pesar de que todos los famosos manifestaron que entendieron la instrucción, la tensión continuó en los pasillos de la casa. Incluso, Norma Nivia pidió hablar directamente con el 'jefe' para advertir nuevos irrespetos de Yina Calderón.

¿Se comunicará una nueva directriz en la gala de este nueve 7 de abril? Descubra qué fue exactamente lo que Norma Nivia le comunicó al 'jefe'.

En video: Norma Nivia alertó al 'jefe' de nuevos irrespetos en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Me cambié, me puse mi pijama, me comuniqué con el 'jefe' y le dije que venía a reportar el historial. Van tres ya y no llevamos ni hora y media de que le hubieran advertido", manifestó Norma Nivia en una conversación con los integrantes de la habitación 'agua'.

"Yo siempre reporto y no me decían nada, pero me indicaron 'deja tu ropa ahí y párate como si hubieras entrado', por eso aproveché", agregó la actriz.

En medio de esa coyuntura y teniendo en cuenta la fuerte advertencia que hizo el 'jefe', tocará esperar si decide tomar acciones inmediatas o si acumulará esas alertas y sorprenderá más adelante a todos con un anuncio inesperado.

Por ende, para conocer el desenlace, es necesario que usted se conecte con La Casa de los Famosos Colombia 2025 a través de la pantalla del Canal RCN y de la aplicación digital que puede descargar aquí.

Esto fue exactamente lo que dijo el 'jefe' para advertir que no aguantaría más faltas de respeto en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Este es un llamado de atención para todos y, en caso de que se repita, habrá consecuencias", aseguró enfáticamente el 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Ya saben que en mi casa pueden hablar de lo que quieran, pero deben tratarse con respeto. Esta debe ser una lección para todos y espero que no me decepciones", detalló también.