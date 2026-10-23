Lo último que se conoce sobre la negociación de Santa Fe con Santos Laguna por Franco Fagúndez

El futuro de Franco Fagúndez en Independiente Santa Fe continúa generando expectativa entre los hinchas cardenales.

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El delantero uruguayo, de 26 años, se ha ganado el cariño de la afición por sus actuaciones con el equipo bogotano, que busca asegurar su permanencia para la temporada 2027.

Sin embargo, las negociaciones con Santos Laguna, club mexicano dueño de sus derechos deportivos, todavía no llegan a un acuerdo. Aunque Santa Fe presentó una propuesta económica, desde México estarían preparando una respuesta que podría cambiar las condiciones de la operación.

¿Cuánto dinero pide Santos Laguna por Franco Fagúndez?

Santa Fe habría ofrecido 1,1 millones de dólares para adquirir definitivamente al atacante uruguayo, quien llegó al conjunto capitalino mediante un préstamo sin opción de compra.

De acuerdo con información revelada por el periodista Felipe Sierra durante una transmisión en Kick, Santos Laguna estaría dispuesto a negociar su salida, pero solicitaría una cifra superior a la inicialmente ofrecida.

El equipo mexicano buscaría recibir entre 1,4 y 1,5 millones de dólares, es decir, entre 300.000 y 400.000 dólares adicionales.

Según el reporte, en Santos Laguna entienden que Fagúndez no tendría intención de regresar al club, pues está muy feliz en el elenco Cardenal.

¿Franco Fagúndez seguirá en Santa Fe para 2027?

El préstamo del delantero finalizará el próximo 31 de diciembre de 2026, mientras que su vínculo contractual con Santos Laguna se extenderá hasta diciembre de 2027.

Por esta razón, Santa Fe necesita alcanzar un acuerdo económico con el conjunto mexicano si pretende conservar al futbolista.

Por ahora, las conversaciones continúan sin un acuerdo definitivo y el futuro del uruguayo dependerá de las condiciones que establezcan ambos clubes.

El propio Fagúndez ha manifestado su deseo de quedarse en Bogotá, pues en medio de varias lesiones, encontró su lugar en el fútbol internacional.