Santa Fe perdió con Llaneros y sigue bajo presión en la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe cayó 1-0 ante Llaneros este domingo 18 de octubre en Villavicencio, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Un gol de Carlos Cortés Barreiro al minuto 69 definió el encuentro y dejó al conjunto cardenal con 22 puntos, en la séptima posición de la tabla.

¿Cómo fue el gol de Llaneros contra Santa Fe?

El partido se resolvió en el segundo tiempo, cuando Llaneros encontró el espacio para romper el empate en el estadio Rey Pelé de Villavicencio.

Al minuto 69, Carlos Cortés Barreiro recibió la asistencia de Ospina y tuvo una primera oportunidad frente al arco. El guardameta de Santa Fe, Weimar Asprilla, respondió al remate, pero el delantero aprovechó el rebote para intentarlo nuevamente y esta vez consiguió vencerlo.

La anotación desató la celebración del equipo local, que encontró recompensa a su insistencia y consiguió una victoria importante ante uno de los clubes tradicionales del fútbol colombiano.

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Después del gol, Santa Fe necesitaba reaccionar para evitar la derrota, pero no logró cambiar el resultado. Llaneros sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y se quedó con los tres puntos en casa.

¿Cómo quedó Santa Fe en la tabla de posiciones?

Con este resultado, Independiente Santa Fe permanece en el séptimo lugar de la clasificación con 22 unidades. Aunque continúa dentro del grupo de los ocho que avanzan a los cuadrangulares, la derrota reduce su margen de maniobra en la recta final de la fase regular. Llaneros, por su parte, llegó a 17 puntos y ocupa la casilla 12.

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe?

El equipo cardenal tendrá una nueva oportunidad para recuperarse el miércoles 21 de octubre, cuando reciba a Jaguares en el estadio El Campín, en Bogotá.

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Santa Fe deberá buscar una victoria para defender su lugar entre los ocho y evitar que sus perseguidores se acerquen en la tabla.