Santa Fe eliminó a Unión Magdalena y avanzó a octavos de final: así quedó el cuadro final de la Copa Betplay

Este 25 de septiembre, se definió la llave entre Santa Fe y Unión Magdalena para conocer el clasificado a los octavos de final de la Copa Betplay; vale recordar que esta llave ha tenido que ser reprogramada en varias ocasiones debido a diferentes situaciones que han afectado al país, además de la participación de los leones en torneos internacionales.

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El partido de ida finalizó con victoria 2-0 a favor de Independiente Santa Fe y para la vuelta disputada en Santa Marta, decidió usar una nomina mixta teniendo en cuenta la cantidad de partidos que ha tenido que disputar en las últimas semanas. El juego iniciaría desfavorable para los 'cardenales' ya que al minuto 9 luego de un tiro de esquina, Unión Magdalena marcará el 1-0 y se pusiera a un gol del empate; sin embargo, el cuadro 'samario' no pudo mantener la presión inicial y el club bogotano encontró el empate en los primeros minutos del segundo tiempo.

1-1 final en Santa Marta y clasificación 'cardenal' a la siguiente fase de la Copa Betplay.

Así quedó el cuadro final de la Copa Betplay

Con la clasificación de Independiente Santa Fe, se deberá programar el duelo de octavos de final que está pendiente y que jugará contra Fortaleza; el otro partido pendiente de los octavos de final lo deberán definir Millonarios y Barranquilla FC. Los otros partidos de cuartos de final ya están confirmados y de este modo así quedaría el cuadro de la copa rumbo a la final:

Por un lado del cuadro, Inter de Bogotá jugará vs. Llaneros mientras América de Cali espera por el ganador entre Barranquilla y Millonarios.

Del otro lado, Nacional y Medellín jugarán una nueva versión del clásico 'paisa' y el ganador se enfrentará en semifinales al ganador de Once Caldas vs. Santa Fe/Fortaleza.

Cuartos de final a partido único

Como medida para aliviar el calendario y la cantidad de partidos, la Dimayor decidió que los partidos de octavos y cuartos de final se jueguen a partido único para definir a los clasificados, mientras que las semifinales y la final volverán a su formato original de ida y vuelta.

El campeón de la Copa Betplay obtendrá un cupo para la Copa Sudamericana 2027.