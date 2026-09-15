Santa Fe se desinfló y le dice adiós a la Copa Sudamericana: vea los goles de Vasco Da Gama

El sueño internacional de Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana 2026 llegó a su final este martes en el estadio São Januário.

El conjunto cardenal cayó derrotado por 2-0 ante el Club de Regatas Vasco da Gama en el partido de vuelta de los cuartos de final, despidiéndose así del certamen continental tras un global adverso en suelo brasileño.

Vea los goles de Vasco Da Gama 2-0 Santa Fe

El encuentro comenzó con la intensidad típica de una fase definitiva de torneo internacional. Los dirigidos por el cuerpo técnico cardenal sabían que debían plantar cara en Río de Janeiro tras el empate sin goles (0-0) registrado en el partido de ida en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Sin embargo, el planteamiento táctico local empezó a surtir efecto con el pasar de los minutos, inclinando la balanza para el conjunto brasileño.

Sobre el minuto 36 de la primera mitad, una jugada colectiva bien hilvanada por el sector derecho culminó en un centro raso que encontró bien ubicado a Bruno Duarte da Silva. El delantero aprovechó un desajuste defensivo para desviar el balón al fondo de la red y decretar el 1-0 parcial, un marcador con el que ambos equipos se fueron al descanso y que obligaba a la visita arriesgar mucho más en el complemento

Para la segunda mitad, el cuadro bogotano intentó reorganizar sus líneas, moviendo el banco de suplentes con ingresos ofensivos en busca de la paridad que mandara la llave a los penaltis o abriera la puerta a la clasificación. Hombres como Hugo Rodallega intentaron generar peligro en el área custodiada por Léo Jardim, encontrando resistencia en la zaga del 'Almirante'.

Cuando Santa Fe mostraba mejores intenciones en ataque, llegó el golpe de gracia. Al minuto 65, David Corrêa da Fonseca aprovechó un espacio libre para ganar la posición y definir con categoría, estirando la ventaja a un categórico 2-0. Pese a los esfuerzos finales y las variantes tácticas introducidas por el banquillo colombiano, el marcador no sufrió alteraciones.

Con este resultado, Vasco da Gama selló su tiquete a las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2026, y esperará rival entre Boca Juniors y Sao Paulo.

Por su parte, Independiente Santa Fe se despide con honor de la competición internacional, enfocando ahora todos sus objetivos en los torneos del ámbito local donde está vivo en liga y copa.