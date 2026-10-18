Bucaramanga resistió con diez y le sacó un empate al América de Cali

América de Cali dejó escapar la oportunidad de llevarse los tres puntos frente a Atlético Bucaramanga, que jugó con diez hombres desde el minuto 26, y empató 1-1 este domingo 18 de octubre en el estadio Américo Montanini, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Pese al resultado, los escarlatas se mantienen en la cima con 28 puntos.

Bucaramanga y América empataron en la fecha 15

El partido cambió cuando el árbitro expulsó a Romaña, defensor de Bucaramanga, tras revisar la acción en el VAR. La jugada también estuvo relacionada con una lesión de un atacante del América, que tuvo que ser sustituido después de recibir un pisotón.

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Con un jugador más, América buscó controlar el encuentro, pero no consiguió traducir esa ventaja en goles durante la primera parte. Ángel tuvo una opción clara de cabeza que se estrelló en el vertical, mientras que el arquero Fiermarín respondió en otro mano a mano para mantener el cero.

Bucaramanga, por su parte, no renunció al ataque pese a la inferioridad numérica y encontró la recompensa al comienzo del segundo tiempo. En el minuto 48, Luciano Pons recibió un pase de Charrupí, se acomodó y definió para poner el 1-0. La acción fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente el tanto fue validado.

América reaccionó y alcanzó el empate al minuto 71. Quintero aprovechó una jugada colectiva en la que participaron Guzmán y Quiñones para vencer al guardameta y establecer el 1-1.

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En el tramo final, el equipo vallecaucano insistió en busca de la victoria, con mayor presencia ofensiva y circulación de balón, pero no encontró la manera de romper la resistencia del conjunto santandereano.

¿Cómo quedó América de Cali en la tabla de la Liga BetPlay?

El empate deja a América de Cali con 28 puntos y en el primer lugar de la clasificación. Atlético Bucaramanga, que logró sostener el resultado con diez futbolistas durante más de una hora, llegó a 25 unidades y ocupa la quinta posición.

Las cifras de posesión también reflejaron el control del balón por parte del visitante: América registró el 61,9 %, frente al 38,1 % de Bucaramanga. Sin embargo, esa diferencia no fue suficiente para llevarse la victoria.

Con la fase regular entrando en su tramo decisivo, cada unidad puede pesar en la pelea por asegurar un lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.