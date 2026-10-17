Lucas González reveló por qué James Rodríguez no viajó a Tunja

Lucas González explicó las razones de las rotaciones de Atlético Nacional, que venció 4-1 a Boyacá Chicó este sábado 17 de octubre en Tunja. James Rodríguez fue uno de los ausentes por decisión técnica, en medio de un calendario exigente y varias bajas por lesión.

La victoria del conjunto verdolaga en el estadio La Independencia dejó algo más que tres puntos: también evidenció la apuesta del entrenador por administrar las cargas y darles minutos a futbolistas jóvenes de las divisiones menores.

James no estuvo en la convocatoria para el partido pendiente de la primera fecha de la Liga BetPlay y su ausencia llamó la atención porque venía teniendo participación con el equipo y no figuraba en el reporte médico como lesionado.

¿Por qué Lucas González no llevó a James Rodríguez a Tunja?

En rueda de prensa, el entrenador explicó que Atlético Nacional atraviesa una seguidilla de partidos que le impide utilizar continuamente a los mismos futbolistas.

“Es imposible que nosotros hagamos que todos los minutos los jueguen los mismos jugadores”, afirmó González al referirse a la necesidad de rotar la nómina.

El técnico recordó que el equipo venía de disputar el clásico contra Independiente Medellín por la Copa BetPlay y debía afrontar nuevos compromisos en pocos días, incluidos desplazamientos fuera de casa.

Tenemos una dificultad grande: jugamos hace tres días un partido muy importante y ahora tenemos partido en tres días otra vez de visitante; y después tenemos que volver a jugar el jueves, explicó.

La decisión, por tanto, se enmarca en la administración de las cargas del plantel. James no fue reportado como lesionado para este compromiso y su ausencia obedeció a una determinación técnica.

¿Qué dijo el entrenador sobre los juveniles de Nacional?

La rotación también abrió espacio para jugadores formados en las divisiones menores del club. En Tunja, Emmanuel Benítez respondió con un gol, mientras Edwin Cardona aportó en la creación ofensiva y anotó en el segundo tiempo.

Tendremos que ir rotando jugadores y creo que ahí viene el mérito de los chicos, que son muy buenos, y lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo técnico, que es tratar de poner el mejor equipo para el siguiente partido”, recalcó Lucas.

González defendió la presencia de los jóvenes y destacó el trabajo de formación de la institución.

Tenemos la mejor cantera del país y creo que aquí nos hemos juntado dos cosas fundamentales: un club que trabaja muy bien sus divisiones menores y un entrenador que ama el fútbol formativo, señaló.

El técnico agregó que busca acercar a los juveniles al equipo profesional cuando identifica señales positivas y elevar progresivamente su nivel de exigencia.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El calendario no le dará mucho descanso al equipo antioqueño. Nacional tiene previsto visitar a Cúcuta Deportivo el martes 20 de octubre, recibir a Deportivo Pasto el jueves 22 y disputar el clásico frente a Independiente Medellín el domingo 25.

La seguidilla obligará al cuerpo técnico a seguir evaluando la condición de sus jugadores y definir la nómina para cada encuentro. Por ahora, González dejó clara su apuesta: competir por los resultados sin desgastar innecesariamente a los mismos futbolistas.