"Nunca lo descartamos", Pablo Peirano advierte sobre Bucaramanga previo a la final de Liga Betplay

Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se citan este sábado en el primer duelo de la gran final de la Liga Betplay 2024. Ambos elencos llegan a este duelo luego de ser los mejores de su grupo y ser los dos mejores en lo que va del año.

No obstante, para nadie es un secreto que la gran sorpresa en esta instancia es el cuadro leopardo, pues vuelven a una final luego de 27 años de no haber jugado una.

Aunque algunos dicen que Bucaramanga es un rival inesperado para esta final, en Santa Fe no lo ven de esta manera, pues el técnico Pablo Peirano fue claro en decir que no descartaban a este rival y que el respeto siempre ha estado.

Esto dijo Peirano sobre Atlético Bucaramanga

"Vamos a enfrentar una defensa fuerte, muy organizada. No vamos a cambiar nada de ataque sino que vamos a buscar en ciertos espacios y lugares, hacer movimientos para hacerle daño al equipo rival”, dijo de entrada el estratega.

Y sobre su rival aseguró: "Respetamos mucho, Bucaramanga era el equipo más sólido, el que más competía y por eso terminó con el puntaje que venía. Para nosotros siempre fue un equipo que iba a estar ahí, nunca lo dimos por descartado. Le fue muy bien en la primera parte y por eso tenía el punto invisible. Esto se resuelve solo en la cancha, es una instancia nueva y hay que vivirla de una forma diferente, hay otros componentes en juego, parte física y mental y estamos muy preparados”.

Por otro lado, Peirano habló sobre una posible ventaja que se le da a Santa Fe por cerrar en su casa. El uruguayo aseguró que "no hay" y que esto "es una historia nueva y si no fuera por esa mentalidad no estaríamos en esta instancia. No funciona de esa manera. Esa mentalidad se genera tanto de local como de visita y en nuestra forma de ver el fútbol buscamos siempre el ganar”.

Cuándo se jugará la final Bucaramanga vs Santa Fe

El primer duelo de la gran final se llevará a cabo este sábado 8 de junio en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. El duelo tendrá inicio a las 7:30 p.m.