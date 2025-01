Racing frenó en seco a Juan Fernando Quintero: ¿qué le comunicó?

Aunque Juan Fernando Quintero se presentó al inicio de la pretemporada de Racing, en donde se realizaron exámenes médicos y ejercicios aeróbicos, su intención sigue siendo continuar su carrera deportiva en Colombia por temas familiares.

Sin embargo, a pesar de que América de Cali ya presentó propuestas formales por el volante de la Selección Colombia, ninguna ha convencido a Racing. La primera fue por un millón de dólares en tres cuotas y la segunda de dos millones de dólares.

Según los medios argentinos, las posturas comenzaron a acercarse con la segunda oferta, pero Racing está esperando una propuesta más convincente para ceder a 'Juanfer', que tiene contrato vigente con la 'academia'.

En medio de ese panorama, el clima de las negociaciones podría ponerse tenso en las próximas horas. La razón es que Juan Fernando Quintero le expresó un deseo a la directiva de Racing, pero no tuvo autorización.

¿Cuál es el desacuerdo que hay entre Juan Fernando Quintero y Racing Club de Avellaneda?

Racing Club de Avellaneda, el reciente campeón de la Copa Sudamericana, viajará a Ciudad del Este, en Paraguay, para continuar realizando su pretemporada. Sin embargo, Juan Fernando Quintero le comunicó al club que no hará parte de la delegación.

No obstante, Racing Club de Avellaneda no le concedió ningún tipo de autorización para viajar nuevamente a Colombia y, por lo tanto, todavía no se conoce qué pasará con exactitud en la tarde noche de este 5 de enero.

La 'academia' ha expresado que está dispuesto a dejar ir a Juan Fernando Quintero por sus temas familiares, pero también ha hecho énfasis en que tiene que llegar una oferta que sea justa y llene sus expectativas.

En ese sentido, hay que esperar si América de Cali se anima a realizar una nueva propuesta para intentar quedarse con la calidad y el talento de 'Juanfer'.

¿Cuál es la situación de los otros colombianos en Racing Club de Avellaneda?

Johan Carbonero también tuvo problemas con Racing Club de Avellaneda en los últimos días porque no se presentó al primer día de pretemporada y el equipo le pondrá una sanción.

Por su parte, Roger Martínez ya terminó contrato con la 'academia' y, aunque la dirigencia ha hecho esfuerzos para retenerlo, no ha conseguido llegar a un acuerdo con el ariete que anotó el gol definitivo en la consagración de la Copa Sudamericana.