Prometedor debut: Sebastián Montoya sumó puntos en su primera carrera de Fórmula 3

El piloto colombo-estadounidense Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, debutó este sábado de forma oficial en la temporada 2023 de la Fórmula 3, y el joven corredor tuvo un arranque prometedor, sumando puntos en la carrera sprint de Baréin.

Montoya terminó décimo en el monoplaza del equipo británico Hitech Pulse-Eight, logrando superar algunos rivales en las 19 vueltas alrededor del circuito. Había partido en la posición 14 tras la prueba de clasificación el pasado viernes.

“El primer round de la clasificación fue interesante. La primera vuelta me salí y no fue muy buena, la segunda hice un mejor trabajo pero no fue tan rápida, aunque todavía estábamos bastante competitivos. En la segunda parte tuve un buen inicio, en la última curva el cambio no entró bien, pasé de largo y aceleré, pero perdí dos décimas y no fue exactamente lo que queríamos. Sin embargo, los tiempos están muy cercanos, el equipo hizo un buen trabajo y vamos a seguir mejorando”, dijo Montoya.

Prometedora carrera de Montoya

Sebastián Montoya hace parte del programa de pilotos jóvenes de Red Bull, y dejó una buena sensación en su primera carrera. Largó en el puesto 14 y llegó décimo, lo que significa que sumó un punto en la tabla del campeonato.

La carrera fue ganada por el español Josep María Martí, seguido del argentino Franco Colapinto, y el brasileño Caio Collet.

Cabe resaltar que Sebastián Montoya volverá a correr este domingo 5 de marzo en la carrera feature en Baréin. La Fórmula 3 consta de una prueba de clasificación los viernes, la cual da el orden de salida para la carrera sprint el sábado. Con el resultado del sprint, se invierten los 12 primeros puestos de la clasificación, y el domingo se corre la carrera feature