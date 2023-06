Colombia, presente en el US Open: Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría clasificaron al 'major'

La presencia de Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría en el US Open estaba en duda. Ninguno de los dos golfistas colombianos tenía el ranking o las licencias para disputar el tercer 'major' del año, por lo cual tuvieron que acudir a los torneos clasificatorios, los más desafiantes y competitivos de la temporada. Afortunadamente, ambos jugadores se destacaron en sus respectivos certámenes y pusieron su nombre en el 'field' de The Los Angeles Country Club.

'Nico', que venía de fallar el corte en The Memorial Tournament, se inscribió en el evento disputado en el Lakes Golf & Country Club y el Brookside Golf & Country Club, el cual otorgaba 11 cupos entre 100 competidores. En el primer campo, el antioqueño firmó una tarjeta de -6 impactos, que lo dejó bien posicionado de cara a los segundos 18 hoyos.

El reciente campeón del Puerto Rico Open terminó la segunda ronda con -3, para llegar a un acumulado de -9. Esta actuación le permitió reclamar uno de los 'boletos' a la edición 123 del US Open. Andrés Echavarría, su hermano mayor, se había clasificado a este certamen por esta vía en el 2014. Lastimosamente, falló el corte por un golpe en Pinehurst.

El jugador paisa debutará en el 'major' estadounidense. Recordemos que recientemente jugó el PGA Championship, pero falló el corte, por lo cual estará buscando su primer fin de semana en un torneo de esta envergadura.

Por su parte, Muñoz la tuvo más difícil pues el torneo que jugó dio cuatro cupos entre 60 competidores. El bogotano jugó por su clasificación el North Course del Woodmont Country Club y terminó la primera ronda como único líder, tras un notable 66.

Sin embargo, sufrió en la segunda jornada y le subió tres golpes al par de la cancha (73). Tuvo que ir a un 'playoff' con los estadounidenses Michael Brennan y George Duangmanee.

El integrante del equipo 'Torque' en el LIV Golf hizo 'birdie' en el primer hoyo de desempate y se aseguró, junto a Brennan, su lugar en el US Open.

Sebastián Munoz punches his ticket to the US Open! LIV excellence on display. 😎 pic.twitter.com/CKMEOFYOox