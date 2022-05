¡Es un hecho! De estos tres saldrá el próximo DT de la Selección Colombia

La espera sobre quién será el próximo reemplazo de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia parece estar cerca de terminar tras conocerse los tres nombres de donde se decidirá el próximo entrenador de la ‘Tricolor’.

El comentarista del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, en su programa de Antena 2, Planeta Fútbol, dio a conocer los nombres de los tres candidatos para dirigir a la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial de Catar 2022.

Aunque la semana anterior, el periodista había hablado del argentino Ricardo Gareca, en esta oportunidad habló de dos nuevos nombres, en donde un es un viejo conocido.

"Después de 120 hojas de vida, llamadas al presidente de la FCF y demás... hay solamente tres nombres para dirigir la Selección. De esos tres saldrá el nuevo entrenador. Salvo una hecatombe”, afirmó Vélez.

Carlos Antonio Vélez y los otros dos opcionados para dirigir a Colombia

Además, al asegurar que de Gareca y los otros dos saldrá el próximo entrenador, Vélez reveló los nombres de los otros candidatos.

“Ellos son: una incógnita, Matías Almeyda; al que no veo con muchas ganas. No tiene experiencia, pero su hoja de vida es interesante. El tercero es Néstor Lorenzo. No tiene relación alguna con Pékerman y dirige a Melgar"

La sorpresa dentro de los candidatos es el de Néstor Lorenzo, quien actualmente dirige al Melgar de Perú, pero que conoce a la Selección Colombia tras su paso como asistente técnico de José Néstor Pékerman durante la clasificación a las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Ricardo Gareca, la primera opción para Colombia

Según dio a conocer Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, la junta directiva de la Selección Colombia habría escogió a Ricardo Gareca, como nuevo entrenador del equipo colombiano, teniendo en cuenta, que el argentino termina contrato con Perú en los próximos meses y ya tendría conversaciones adelantas con el equipo cafetero para su vinculación en el 2023.

