Carlos Antonio Vélez descarta importante nombre para dirigir a Colombia

Desde que se confirmó la salida de Reinaldo Rueda como director técnico de la Selección Colombia, los rumores y especulaciones no se han detenido, lanzando diferentes nombres de entrenadores que podrían ser el próximo adiestrador del combinado nacional.

En los últimos días, uno de los nombres que más fuerza ha tomado, el cual incluso algunos sectores de la prensa aseguraron que el elegido es el argentino Ricardo Gareca, actual técnico de Perú, selección que busca asegurar su clasificación al Mundial en el repechaje ante Australia o Emiratos Áraber Unidos.

En algunos medios se ha especulado que Gareca ya tendría todo arreglado con Colombia para dirigir al combinado nacional, pero el comentarista del Canal RCN Carlos Antonio Vélez, presentó su postura sobre el tema, asegurando que "Gareca no vendrá a la Selección Colombia".

"No es verdad que Ricardo Gareca sea el técnico de la Selección Colombia. Primero, no es verdad que hoy lo sea, y no lo va a ser. Colombia no está en esa ruta", indicó el comentarista en el programa Linea de 4 de Win Sports.

La ruta para la Selección Colombia

Vélez señaló que pronto se conocerá cuál será la ruta que seguirá el equipo nacional y la Federación Colombiana de Fútbol, "y en ese norte no está Ricardo (Gareca)".

"Esta semana se conocerá cuáles son las rutas, porque ya están definidas, y en ese norte no está Ricardo. Un excelente técnico, pero tiene un compromiso con Perú. No se sabe si ese compromiso termina en junio o después del Mundial. No se sabe si él, terminando el día que termine, quiere continuar en Perú, o si quiere ir a dirigir a Boca Juniors, que es su sueño", sostuvo Vélez.

Finalmente, remarcó que "Gareca no es el técnico de Colombia. Ni es, ni será".