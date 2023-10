Selección Colombia vs. Brasil: árbitro uruguayo fue designado para dirigir en el Metropolitano

Este viernes 27 de octubre, FIFA y Conmebol revelaron los cuerpos arbitrales para las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Selección Colombia, que viene de empatar contra Uruguay y Ecuador, tendrá una doble jornada desafiante. El próximo 16 de noviembre, recibirá a Brasil; mientras que cinco días después se verá las caras con su similar de Paraguay en Defensores del Chaco.

Néstor Lorenzo, quien aún no conoce la derrota con la 'tricolor', recibirá a una 'verdeamarela' diezmada, tras la lesión que sufrió Neymar contra Uruguay. El estratega argentino también tendrá que sortear una ausencia sensible, pues Jhon Arias no estará disponible en el Metropolitano por acumulación de amarillas.

El duelo en el 'coloso de la Ciudadela' será dirigido por el árbitro uruguayo Andrés Matonte, quien debutará en esta edición del certamen clasificatorio. Nunca ha impartido justicia en un partido de la Selección Colombia; tampoco ha dirigido a la pentacampeona del mundo. Se encargó de la final de la Copa Sudamericana 2021, en la cual Athletico Paranaense venció a Bragantino. Pitó el partido entre Croacia y Canadá (4-1), en el Mundial de Catar 2022.

¿Cuál será el cuerpo arbitral para el partido entre la Selección Colombia y Brasil?

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Andrés Matonte (Uruguay). Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay).

Nicolás Tarán (Uruguay). Asistente 2: Martín Soppi (Uruguay).

Martín Soppi (Uruguay). Cuarto Árbitro: Mathias De Armas (Uruguay).

Mathias De Armas (Uruguay). VAR: Leodán González (Uruguay).

Leodán González (Uruguay). AVAR: Richard Trinidad (Uruguay).

¿Cómo han quedado los últimos tres partidos entre la Selección Colombia y Brasil?

Hablando estrictamente de las Eliminatorias Sudamericanas, los últimos tres encuentros entre el combinado nacional y la 'canarinha' han terminado con el siguiente saldo: dos empates y un triunfo para Brasil. El choque más reciente lo ganó la 'verdeamarela' por la mínima, gracias a un solitario gol de Lucas Paquetá en el Neo Química Arena.

Antes de ese triunfo, habían empatado 0-0 en el Metropolitano. El 5 de septiembre de 2017 se vieron las caras en Barranquilla e igualaron 1-1, con goles de Willian y Falcao.

