A Lorenzo le cayó dura crítica de un jugador colombiano: "No sé por qué no mira por acá"

No fue el rendimiento esperado, pero la Selección Colombia puede decir que salvó el examen en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. Dos puntos de seis posibles, pero no perdió ninguno y al menos sumó para seguir en puestos de clasificación al Mundial de 2026.

Sin embargo, la crítica no pasó por desapercibida y se sintió sobre todo en los jugadores del equipo. En redes sociales y en otros espacios de periodismo deportivo, se ha señalado el rendimiento de varios futbolistas convocados por Néstor Lorenzo, e incluso se ha pedido la presencia de nuevos nombres que anteriormente no han sido llamados.

Uno de los que levantó la mano para recibir una oportunidad es Rafael Carrascal, con pasado en Millonarios y América de Cali, y de muy buen presente en Cerro Porteño, de Paraguay. De hecho, el volante tomó fuerza durante la semana luego de salir dentro del listado del Observatorio de Fútbol CIES, como uno de los mejores pasadores del mundo.

El nacido en Toluviejo ocupa la casilla 29 del ranking con un promedio de 70 pases por partido, con un tremendo 90.8 % de efectividad. El listado es encabezado por Rodri Hernández, y le siguen Frenkie De Jong y Toni Kroos en el top-3.

Rafael Carrascal pidió un llamado a la Selección Colombia

Rafael Carrascal habló de su buen momento en Paraguay y por eso aseguró que siente que es una buena oportunidad para recibir un llamado a la Selección Colombia. Aunque no se ha dado, el jugador afirmó que no bajará los brazos porque cree que ese nivel lo puede llevar a la 'tricolor' en cualquier momento.

"Desde aquel llamado del profe Rueda a un microciclo en Barranquilla no he tenido más acercamiento a la Selección. Pero es algo que me motiva día a día para seguir así y llegue ese llamado. Como cualquier jugador sueño con estar ahí y espero que en cualquier momento se dé", dijo en diálogo con Zona Libre de Humo.

Carrascal y una crítica para Néstor Lorenzo

Para cerrar el tema Selección Colombia, Rafael Carrascal también lanzó cierto dardo a Néstor Lorenzo por el hecho de no tener tanto en cuenta a jugadores que actúan en el fútbol sudamericano a pesar de tener muy buen nivel y en lugar de eso, darle prioridad a los que juegan en Europa.

"No sé por qué no miran por acá. Sería bonito que lo hicieran y vieran que hay jugadores que estamos luchando y haciendo todo por estar en la Selección. Voy a seguir luchando, es un sueño que tengo y sé que no es fácil, porque en la Selección están los mejores, vas a representar a tu país con el mayor orgullo y responsabilidad", completó.