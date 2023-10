Vuelve y juega: Jesús Valenzuela pitará el partido entre la Selección Colombia y Paraguay

Este viernes 27 de octubre, la FIFA y Conmebol anunciaron los cuerpos arbitrales para la próxima doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La Selección Colombia espera romper la racha de empates (Chile, Uruguay y Ecuador); aunque le esperan dos rivales fuertes: Brasil y Paraguay. El juez uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia el próximo 16 de noviembre, en el Metropolitano.

Para el partido contra Paraguay, fijado para el próximo 21 de noviembre (6:00 p.m.), eligieron al venezolano Jesús Valenzuela. Este juez pitó el reciente empate entre Chile y Colombia (0-0). El referí oriundo de Portugesa, de 39 años, tiene un 'oscuro' historial con la 'amarilla'.

Colombia nunca ha podido ganar con Valenzuela en el terreno de juego. Rumbo a Catar 2022, dirigió los siguientes partidos: 1-1 vs. Brasil (L), 6-1 vs. Ecuador (V), 0-1 vs. Perú (L). Esas últimas dos derrotas fueron determinantes para la eliminación de la 'amarilla'.

A lo largo de su carrera, el árbitro venezolano ha pitado 9 partidos por Eliminatorias y en 5 ha participado el combinado patrio.

¿Cuál será el cuerpo arbitral para el partido entre Paraguay y la Selección Colombia?

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Jesús Valenzuela (Venezuela). Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela).

Jorge Urrego (Venezuela). Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela).

Alberto Ponte (Venezuela). Cuarto Árbitro: Yender Herrera (Venezuela).

Yender Herrera (Venezuela). VAR: Juan Soto (Venezuela).

Juan Soto (Venezuela). AVAR: Carlos López (Venezuela).

¿Cómo va el historial entre la Selección Colombia y Paraguay?

Haciendo énfasis en los duelos jugados en Paraguay y por Eliminatorias, Colombia tiene un historial estupendo: 5 victorias, tres empates y 5 caídas. La 'tricolor' lleva seis partidos sin conocer la derrota en territorio 'guaraní'. La última vez que perdió, data del 4 de febrero de 1997. Ese día, el conjunto dirigido por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez fue superado por 2-1, el gol colombiano lo hizo el 'Chicho' Serna.

