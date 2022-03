Se conoció la verdad: así reaccionó el vestuario de la Selección Colombia, tras perder con Perú

Por estos días la Selección Colombia es una “papa caliente”. Luego de sus derrotas contra Perú, en Barranquilla, y contra Argentina, en condición de visitante, que lo dejaron casi condenado a la eliminación del Mundial de Cata-2022, las especulaciones sobre una división crecieron.

La pelea Falcao-James

Todo comenzó por la versión de un periodista al decir en una columna de opinión que fue James Rodríguez quien tuvo una fuerte pelea con otro de los referentes del plantel como lo es Radamel Falcao García y, además, que el jugador del Al-Rayyan mandó a callar a un compañero.

Luego de estas polémicas declaraciones, los mismos futbolistas salieron a reírse de lo que se había dicho el día de cumpleaños de Falcao. El volante felicitó al máximo goleador de la Selección Colombia y ambos se mofaron de la supuesta pelea.

Unos días después, Radamel Falcao otorgó una entrevista en la que desmintió categóricamente esta versión, asegurando que se trata de un “juego sucio” para poner la presión sobre los futbolistas.

“Inventar cosas para poner la atención sobre los jugadores no me parece lo correcto. Inventar historias me parece un juego sucio y no vale la pena. Con James tenemos una relación de muchísimos años y nos llevamos bien. Es que, ni que nos hubiéramos peleado. En el fútbol se discute, pero es que ni hubo. Me parece un juego muy sucio. Nosotros somos los primeros en reconocer que somos responsables. Poner el foco sobre los jugadores con historias me parece demasiado bajo y sucio”, dijo en entrevista con Espn.

La pelea contra Perú

La nueva versión que confirma lo que dijo Falcao la dio el extremo Yimmi Chará, quien habló sobre el dolor que causó la derrota en Barranquilla, que los complicó en ese camino para llegar al Mundial de Catar-2022.

“Contra Perú hicimos un gran partido. En el camerino hubo silencio total después del pitazo final, nos dolió mucho lo que pasó en el estadio. No compartimos lo que hizo la afición", aseguró.

Y sobre la supuesta división agregó: “Nunca, en un camerino de Selección es difícil ver enemistades, hay momentos de calentura, pero siempre se habla con respeto. Eso no va a cambiar".