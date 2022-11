La reacción del 'Kun' Agüero por la muerte de Andrés Balanta: "Qué mier…"

Andrés Balanta, futbolista de Atlético Tucumán de la primera división de Argentina, murió el martes en un hospital, a los 22 años, tras sufrir una descompensación en un entrenamiento, informó el club en las redes sociales.

La noticia generó reacciones de todas las personas que hacen parte del mundo del fútbol y el último en reaccionar fue el argentino Sergio Agüero, futbolista que se tuvo que retirar por un problema en el corazón.

El motivo del deceso del mediocampista todavía no fue informado, pero la prensa local menciona una crisis cardíaca y por esa razón, el exfutbolista argentino recordó lo que el vivió y la decisión de retirarse tras una conversación con su médico.

“Me acuerdo claramente de que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil”

Sergio ‘Kun’ Agüero y su problema cardiaco

Además, el ‘Kun’ Agüero dio más detalles de la conversación que tuvo con su médico tras detectarle un problema cardiaco.

“Me dijo ‘tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas’. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”.

Por último, Sergio ‘Kun’ Agüero lamentó lo sucedido con Andrés Balanta y envió “abrazo” a la familia y a toda la afición del Atlético de Tucumán.

Hay que mandarle un abrazo a la familia y a todos los hinchas de Atlético. Qué mierda

