Hincha de Junior que fue increpado por una mujer por ir en chancletas contó lo que vivió

Jerman, el joven hincha del Junior de Barranquilla que fue cuestionado por una mujer por asistir en chancletas al estadio Romelio Martínez, contó cómo vivió el episodio que se volvió viral. El aficionado reveló que ahorró parte del dinero de su merienda para comprar la boleta.

Lo que esperaba que fuera una jornada para alentar al equipo de sus amores terminó convirtiéndose en una experiencia incómoda. Durante el partido entre Junior y Deportivo Pereira, una mujer le reclamó por llevar chancletas y le pidió que se retirara de la tribuna, según el testimonio del joven.

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La escena quedó registrada en video y comenzó a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios reaccionaron a la discusión. Después de la difusión de las imágenes, el relato de Jerman permitió conocer otro aspecto de lo ocurrido: el esfuerzo que hizo para poder asistir al encuentro.

¿Qué esfuerzo hizo el joven para ver jugar al Junior?

Jerman contó que reunió dinero poco a poco hasta completar el valor de la entrada. Según relató, guardaba parte de lo que recibía para su merienda en el colegio, con ahorros de $2.000 en $2.000, hasta reunir los $25.000 que costaba la boleta.

Además, se desplazó en bus para llegar al estadio. Su intención era acompañar al conjunto barranquillero desde las gradas, pero la discusión por su calzado terminó afectando la experiencia que había esperado con ilusión.

De acuerdo con su versión, los comentarios de la mujer lo hicieron sentir incómodo y mal, hasta el punto de abandonar el lugar y perderse el partido.

¿Qué dijo Jerman sobre la mujer que le reclamó por las chancletas?

El joven aprovechó su testimonio para enviar un mensaje directo a la mujer que lo increpó. “Solo le digo a la señora que no juzgue a uno por la vestimenta, porque me hizo sentir mal”, expresó, según las declaraciones divulgadas por medios regionales.

Sus palabras se sumaron a las reacciones de usuarios que cuestionaron la actitud observada en el video y manifestaron solidaridad con el hincha.