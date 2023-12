Teófilo Gutiérrez se fue a los puños con su cuñado, el día en el que salió del Cali: video

Este domingo 10 de diciembre, Teófilo Gutiérrez fue noticia por dos hechos que dieron mucho de qué hablar. El delantero barranquillero, de 38 años, no seguirá en el Deportivo Cali y quedó como agente libre. Mientras el 'azucarero' confirmaba la salida de su estelar atacante, 'Teo' se vio envuelto en una pelea durante un partido amateur, en Barranquilla.

La temporada 2022/23 tuvo un sabor 'agridulce' para el ex jugador de River Plate y Racing Club. Por una parte, ayudó a Cali a sumar una buena cantidad de puntos y a clasificarlo a sus primeros cuadrangulares semifinales, luego de tres semestres de ausencia. Sin embargo, el 'verde' del Valle del Cauca no pudo brillar en el Grupo A y quedó eliminado de manera anticipada. Sumó uno de 18 puntos y no logró triunfos en los seis partidos disputados. Asimismo, Independiente Santa Fe los eliminó en los octavos de final de la Copa BetPlay.

Pues bien, en medio de este sorpresivo adiós, 'Teo' se fue a los puños en un partido en la cancha Simón Bolívar, de Barranquilla. "Hay que decir que la persona con la que Teo se fue a los golpes es su cuñado, Carlos Moreno, quien es esposo de su hermana, Aura Gutiérrez", señaló 'El Heraldo'. Parece que el ex jugador de la Selección Colombia le reclamó a su compañero por un pase mal dado y la discusión se escaló rápidamente.

Este es otro escándalo en poco tiempo para el atlanticense. Recordemos que Dimayor lo sancionó con cuatro fechas por "golpear en las nalgas" a una mujer durante el partido entre el Deportico Cali y Deportes Tolima.

¿Cómo anunció Cali la salida de Teófilo Gutiérrez?

"El jugador Teófilo Gutiérrez finalizó su contrato con nuestra institución. Agradecemos enormemente el compromiso y la entrega del jugador con el equipo, deseándole muchos éxitos en su vida profesional y personal", así lo informó el conjunto caleño en su cuenta de 'X'.

Video de la pelea entre Teófilo Gutiérrez y su cuñado