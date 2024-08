Campeón olímpico en París 2024 sorprendió al mundo al dormir en un parque ¿Qué pasó?

Los Juegos Olímpicos 2024 han tenido ciertas polémicas con varios atletas que han sentado su voz de protesta por las condiciones en las que viven dentro de la Villa Olímpica.

En las últimas horas, uno de los más recientes campeones olímpicos de natación, manifestó su molestia con una particular acción que se ha vuelto viral en el mundo entero.

Se trata del campeón italiano, Thomas Ceccon, quien ganó el lunes la final de los 100 metros espalda de los Juegos Olímpicos.

Tras haber ganado la presea dorada, el italiano mostró su molestia por cómo son tratados los atletas. “No hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esta razón: no es una coartada ni excusa, es la realidad de lo que tal vez no todos saben. Estoy decepcionado de no haber llegado a la final, pero estaba demasiado cansado”, dijo.

Thomas Ceccon durmió en un parque por las malas condiciones

El pasado sábado, en medio de una ola de calor que se vive en la ciudad de París, el nadador prefirió abandonar la villa y salir a un parque a dormir al aire libre, tratando de encontrar el descanso que no había podido conseguir en el alojamiento oficial.

En un video publicado en redes sociales, se pudo ver al atleta durmiendo al lado de un banquillo en el parque, siendo tendencia mundial.

Otros atletas también han protestado

Ceccon no ha sido el único en mostrar su malestar. Una de las reinas de la gimnasia, como lo es Simone Biles, también quedó inconforme con la comida que se brinda y aunque no lo hizo de manera directa como Ceccon, si mandó indirecta.

"No creo que nos sirvan comida francesa en la Villa como la que se puede comer en el exterior. Para los deportistas es un poco más... sano", dijo, y agregó: "Las pizzas están buenas".

"No creo que esté muy bueno, al menos lo que nos sirven en el restaurante. Creo que la gastronomía francesa es buena pero lo que nos sirven allí no creo que sea lo mejor. En cualquier caso es suficiente", señaló otra compañera de su equipo.