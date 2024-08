Ángel Barajas tras obtener su primera medalla olímpica: “Es un sueño cumplido, estoy feliz”

Un hecho histórico se presentó en la mañana de este lunes 5 de agosto, esto luego de que Ángel Barajas, gimnasta colombiano, le entregara a Colombia la primera medalla en los Juegos Olímpicos 2024, marcando un hecho histórico no solo en territorio nacional, sino en toda Sudamérica, esto tras convertirse en el deportista masculino más joven en tener una presea olímpica.

Ante su gran presentación y poder entregarle a Colombia la primera medalla en los Juegos Olímpicos, Ángel Barajas no escondió su felicidad, y en conversaciones los medios de comunicación en París, dejó sus primeras impresiones tras obtener la medalla de plata en la gimnasia artística en barra fija.

Ángel Barajas y su primera medalla olímpica

“Primero agradecerle a Dios. Yo hice lo humanamente posible, pero él fue el encargado de darme esta medalla. Es un sueño cumplido, me siento muy feliz y siento que a mi corta edad he logrado mucho, hoy hice un gran trabajo (…) Disfruta lo que más amo hacer y se dieron los resultados”, fueron las primeras impresiones de Ángel Barajas tras la medalla de plata en París 2024.

Además, el cucuteño hizo referencia a la rutina que logró durante su presentación, dejando ver su tranquilidad por obtener la medalla de plata, pues cometió algunos errores que pensaron que le iban a acostar su presea, la cual deja a Ángel como uno de los deportistas más importantes del 2024.

“Yo no pensé que me faltara un elemento de más, reo que estaba allá arriba, feliz, tenía listo el esquema, me afané un poco al salir. Gracias a dios se pudo la de plata, pero para mí es de oro, de todo. Muchas gracias por el apoyo a la distancia, se siente ese amor, ese cariño”, añadió el cucuteño en conversaciones con los medios de comunicación.

Ángel Barajas y los secretos para obtener la medalla de plata

Por último, el cucuteño dejó claro cuáles fueron los secretos para obtener este gran logro en su carrera deportiva, afirmando que los sacrificios y la obediencia fueron factores importantes para llegar a la medalla plateada, además del gran trabajo que realizó con el profeso Jairo, entrenador de Barajas desde hace varios años.

“Creo que cada sacrificio valdrá la pena más adelante, es ser obediente. Tarde o temprano se dan los resultados por sí solos. Estar 3 meses fuera de casa, tantas cosas, están valiendo la pena (…) El profe Jairo ha sido como mi papá. Es un aprecio grande, nosotros teníamos la rutina completa, lo hice, no como estaba pronosticada. Sabíamos que, si se hacía completa, el resultado se daba”, finalizó.