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Tiger Woods, leyenda del golf, sufrió fuerte accidente automovilístico en Estados Unidos: esto se sabe

El vehículo que conducía la estrella del deporte chocó con un camión y volcó.

Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
04:35 p. m.
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27 de marzo de 2026 - 16:29ArtículoUrgente126 palabras
Tiger Woods arrestado por conducir bajo efecto de sustancias tras accidente en Florida
Miami, Estados Unidos27 de marzo de 2026 - 16:29 (UTC - 5)

golfwoodsusaLa superestrella del golf Tiger Woods fue arrestada y acusada de conducir bajo los efectos de sustancias tras verse involucrado en un accidente de tráfico en Florida el viernes, según informaron las autoridades.

Woods, que no resultó herido en el accidente, fue detenido después de que el vehículo que conducía golpeara un camión y volcara.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, declaró que el golfista de 50 años mostró signos de "deterioro de sus facultades", aunque superó la prueba de alcoholemia.

"Pero cuando llegó el momento de pedirle una prueba de orina, se negó, por lo que ha sido acusado de conducción bajo el efecto de sustancias, con daños materiales y negativa a someterse a una prueba legal en el accidente", añadió Budensiek.

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