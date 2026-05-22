Pékerman viajó a regañar a James en Mónaco: anécdota inédita

José Pékerman contó una anécdota inédita sobre James Rodríguez durante su etapa en el Mónaco y mostró el momento en el que, según él, cambió la carrera del volante colombiano. La confesión aparece en el documental 'James', estrenado recientemente en Netflix.

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El exseleccionador de Colombia reveló que incluso tuvo que viajar personalmente a Francia cuando el mediocampista atravesaba uno de sus momentos más difíciles en Europa, relegado al banco de suplentes por el técnico Claudio Ranieri.

¿Qué le dijo Pékerman a James Rodríguez en Mónaco?

Lejos de hablar de táctica o talento, Pékerman apuntó directamente a la actitud del jugador. Según contó en la docuserie, notó que James estaba enfrascado en una pelea silenciosa con el entrenador y eso estaba afectando su rendimiento.

El técnico recordó que le pidió cambiar su comportamiento en entrenamientos y asumir mayores sacrificios defensivos si quería volver a tener protagonismo.

Yo tuve que viajar a Mónaco porque James iba muy mal, iba a la banca. Le digo: ‘James, evidentemente el entrenador quiere tu sacrificio y retroceder a zonas defensivas. Vos sos inteligente, tenés que cambiar la actitud para demostrarle que vos podés mejorar esto sin perder lo que vos hacés y es tu mejor virtud, pero te empecinas en ganarle la discusión al entrenador', mencionó.

Más que una conversación futbolística, el episodio mostró el nivel de confianza y cercanía que existía entre ambos. James ha reconocido en varias ocasiones que ve a Pékerman como una figura paterna dentro de su carrera profesional.

En el documental, el entrenador explicó que el colombiano transmitía frustración en la cancha y eso terminaba afectando la percepción que tenía el cuerpo técnico sobre él.

¿Cómo cambió la carrera de James después de ese momento?

Tras aquella conversación en Mónaco, James recuperó continuidad y poco tiempo después vivió el mejor momento de su carrera deportiva.

En 2014 se convirtió en la gran figura de la selección Colombia en el Mundial de Brasil, terminó como goleador del torneo y ganó el Premio Puskás por su recordado gol ante Uruguay.

Ese rendimiento abrió la puerta a su fichaje por el Real Madrid, en una de las transferencias más importantes para un futbolista colombiano.

La anécdota revelada por Pékerman volvió a generar conversación entre los aficionados porque muestra una faceta poco conocida del proceso que llevó a James a convertirse en uno de los jugadores más influyentes en la historia reciente del fútbol colombiano.

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La serie también revive otros momentos clave de su carrera, incluyendo decisiones deportivas, cambios de club y episodios personales que marcaron su trayectoria hasta convertirse nuevamente en referente de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026.