Mateo Carvajal confirmó distancia con su hermano y desató rumores por su exnovia

Mateo Carvajal habló por primera vez sobre la relación actual con su hermano Isaac y dejó claro que entre ellos existe un distanciamiento. La declaración surgió durante una dinámica de preguntas junto a La Liendra, donde también salió a relucir el nombre de Stephanie Ruiz, exnovia del deportista.

¿Qué dijo Mateo Carvajal sobre su hermano Isaac?

Mateo Carvajal participó en un video de preguntas incómodas publicado en redes sociales. En medio de la conversación, uno de los temas que más llamó la atención fue la supuesta tensión familiar con su hermano Isaac.

La pregunta apuntaba directamente a la cercanía que Isaac mantiene con Stephanie Ruiz, quien sostuvo una relación sentimental con Mateo tiempo atrás y con quien ha sido visto compartiendo constantemente en redes sociales.

Ante el cuestionamiento, Mateo respondió sin profundizar demasiado: “No hablo con ninguno de los dos”. Después agregó que desconoce cómo es actualmente la relación entre ellos porque simplemente no tiene contacto.

Aunque evitó entrar en detalles, sus palabras terminaron alimentando aún más las versiones que desde hace meses circulan en plataformas digitales sobre un posible conflicto familiar.

¿Stephanie Ruiz sería la razón de la pelea?

En redes sociales, varios usuarios han relacionado el distanciamiento entre los hermanos con la aparente cercanía entre Isaac y Stephanie Ruiz. Las especulaciones crecieron después de que ambos aparecieran juntos en diferentes publicaciones y videos.

Algunos internautas incluso aseguran que existiría algo más que una amistad, aunque hasta ahora ninguno de los involucrados ha confirmado una relación sentimental.

Las declaraciones de Mateo rápidamente provocaron debate entre seguidores, quienes dividieron opiniones sobre la situación familiar y sentimental alrededor del creador de contenido.

Durante la misma dinámica, también le preguntaron al deportista si volvería con alguna de sus exparejas reconocidas, entre ellas Melina Ramírez, Stephanie Ruiz o Luisa Fernanda W.

La respuesta fue contundente: “Con ninguna”.

Mateo explicó que actualmente está viviendo una etapa diferente en su vida y dio a entender que podría estar conociendo a alguien, aunque prefirió no revelar mayores detalles.