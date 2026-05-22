¿Junior o Santa Fe? Inteligencia artificial predice quién jugará la final de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026 entra en su momento más emocionante. Este sábado, Junior de Barranquilla y Independiente Santa Fe definirán al segundo finalista del campeonato en el partido de vuelta de las semifinales, luego del empate 1-1 en Bogotá.

El encuentro se disputará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, donde los rojiblancos buscarán aprovechar la localía para sellar su clasificación.

Sin embargo, el panorama promete ser mucho más parejo de lo esperado, especialmente por el buen momento que atraviesa el equipo cardenal.

Junior llega fuerte, pero Santa Fe mantiene un dato que preocupa

Aunque Junior consiguió un resultado valioso en la capital y acumula siete partidos consecutivos sin perder en Liga, el equipo barranquillero ha mostrado irregularidad jugando en casa durante este semestre. Curiosamente, su mejor rendimiento se ha visto como visitante.

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Para este compromiso, el técnico rojiblanco Alfredo Arias recuperaría a Jermein Peña en defensa y podría incluir desde el inicio a Luis Fernando Muriel, quien viene de destacarse en Copa Libertadores tras marcar doblete frente a Sporting Cristal.

Por el lado de Santa Fe, el panorama médico sigue dejando novedades importantes. Juan Sebastián Quintero quedó descartado para el resto de 2026, mientras que Franco Fagúndez sería baja por lesión. Aun así, Helibelton Palacios y Emmanuel Olivera aparecen como noticias positivas para el cuadro bogotano.

La inteligencia artificial da un favorito para llegar a la final

De acuerdo con análisis basados en rendimiento reciente, actualidad de las nóminas y condición de local, la inteligencia artificial le da una ligera ventaja a Junior para avanzar a la gran final de la Liga BetPlay.

El modelo proyecta un partido muy cerrado, pero considera que el empuje de la hinchada y la experiencia ofensiva podrían inclinar la balanza a favor del equipo barranquillero. El pronóstico más probable sería un triunfo 2-1 para Junior.

Sin embargo, Santa Fe llega con ocho partidos sin perder y un dato que ilusiona a sus aficionados: el conjunto cardenal completa cuatro años sin caer en Barranquilla. Todo apunta a una semifinal intensa y llena de tensión hasta el último minuto.