'Tino' Asprilla le mandó una advertencia a Néstor Lorenzo: "Me parece que llamó pocos delanteros"

Este jueves 5 de octubre, Néstor Lorenzo hizo pública la lista de convocados para la Selección Colombia, la cual enfrentará en los próximos días a Uruguay y Ecuador. El entrenador argentino, de 57 años, tuvo que sobreponerse a varias 'bajas' y presentó una nómina variada. 'Tino' Asprilla habló en exclusiva con NoticiasRCN.com y analizó en profundidad el grupo que representará a nuestro país.

Asprilla, quien jugó 58 partidos con la 'tricolor' y convirtió 20 goles, empezó inspeccionando la fase ofensiva. Lorenzo llamó a tres '9' naturales: Jhon Jader Durán, Mateo Casierra y Rafael Santos Borré. Dejó por fuera a Jhon Córdoba y Harold Preciado, quienes se perfilaban para un potencial llamado. Cabe resaltar que el combinado patrio no generó muchas opciones de gol en la primera doble fecha y se tuvo que conformar con un gol en 180' minutos.

'Fausto' no compartió el reducido quórum en esta parte de la cancha. “La verdad, parecen pocos. Me parece extraño del ‘profe’, cuando en la última convocatoria había llamado inclusive cuatro ‘9’. De pronto es que lo consideró así, pero ojalá no se haga daño ninguno porque me parecen pocos delanteros”, señaló el exjugador del Newcastle y Parma.

'Tino' Asprilla celebró el llamado de Yáser Asprilla

“Lo de 'Juanfer' Quintero, no sé. En los primeros partidos de Eliminatorias no lo utilizó mucho; entonces no sé porqué la novedad. Vuelve James Rodríguez, Jorge Carrascal y Yáser Asprilla, a quien esperaba ver. Si llamó a Yáser, por eso no llamó a Quintero”, afirmó Asprilla.

Ditta y Mosquera, las variantes que 'bendijo' el 'Tino' Asprilla

“Willer Ditta y Yerson Mosquera son muchachos jóvenes, quienes deben aprovechar la oportunidad que les están dando, ya que los otros (Yerry Mina y Jhon Janer Lucumí) no están. Ojalá les vaya bien en estos partidos”, concluyó.