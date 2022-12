"Gracias a Dios pude ganar un Balón de Oro": última entrevista de Pelé con Noticias RCN

Este jueves 29 de diciembre, el mundo del fútbol se encuentra de luto tras el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé, uno de futbolistas catalogados como los mejores del planeta, teniendo en cuenta que fue el creador del ‘jogo bonito’ en el fútbol del mundo y ha sido el único jugador que se consagró en tres oportunidades como campeón del mundo.

Lugo de su retiro como futbolista profesional, Pelé visitó en varias oportunidades a Colombia, convirtiéndose en el invitado de lujo de varios eventos deportivos que se desarrollaron en el país cafetero, donde varios medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para hablar con el “mejor jugador del mundo”.

La última vez que Pelé habló en los micrófonos de Noticias RCN fue en el 2014 previo al inicio de la Copa del Mundo de Brasil, donde el exjugador de Santos se refirió de la Selección Colombia y de lo importante que representó en su cerrera obtener el Balón de Oro, el cual lo catalogó como uno de los mejores jugadores del mundo.

En primera instancia, Pelé habló sobre el equipo nacional que en ese entonces dirigía José Néstor Pékerman, asegurando que jugadores como Falcao y James Rodríguez serían protagonistas con la ‘tricolor’, llevando al combinado nacional a las instancias finales del campeonato del mundo del 2014.

“Colombia tiene varios jugadores importantes, Falcao que se lastimó y James Rodríguez son jugadores de experiencia que pueden hacer que Colombia haga un buen campeonato y que tenga la oportunidad de pasar en su grupo, sin duda un equipo que tiene posibilidades de pasar a fase final”, afirmó el exatacante brasileño.

Por otro lado, Pelé explicó su emotiva reacción al recibir el Balón de Oro en el 2013, dejando claro que ese premio era el único que le faltaba y que, gracias a la FIFA, pudo obtener el galardón que lo cataloga como uno de los mejores jugadores del mundo.

“Yo me emocioné mucho porque como usted sabe nosotros sabemos más, la mayoría de los telespectadores muchas veces no sabe que en toda mi carrera no tenía el balón de oro internacional, era solamente en Europa y yo no podía no pude ganar, nunca puede ganar. Ahora como el presidente Plate dice lo único jugador que había ganado tres mundiales y no tenía un Balón de Oro, entonces fue un presente de la FIFA, y cuando yo recibía y junto con los jugadores toda la gente se levantó y yo vi muchos jugadores llorando de David yo me emocioné también que fue un tema que me faltaba y que gracias a Dios ahora lo tengo ahí”, agregó el astro brasileño.

¿Por qué Pelé nunca ganó el Balón de Oro?

El Balón de Oro siempre se consideró como el máximo galardón individual al que un futbolista puede aspirar, sin embargo, hasta 1995 ningún jugador sudamericano era elegible para este reconocimiento por normativa de la organización. Esa es la única razón por la cual Edson Arantes do Nascimento​, Pelé, no contaba con este trofeo. A pesar de conquistar el planeta en tres ocasiones, su mayor deseo no se cumplió en su paso por las canchas.

Sin embargo, en la ceremonia del 2013, 36 años después de su retiro, la Fifa y France Football le hicieron reconocimiento al más grande de todos los tiempos y en un emotivo homenaje le entregaron aquello que le pertenecía.