🔴EN VIVO🔴 Arabia Saudita vs. Uruguay: siga en directo el debut de la 'celeste' en el Mundial 2026

Uruguay pone primera este lunes en el Mundial 2026 con un desafío que, en el papel, parece favorable, pero que podría esconder más dificultades de las esperadas. La selección dirigida por Marcelo Bielsa enfrenta a Arabia Saudita en su estreno por el grupo H, una zona que también integran España y Cabo Verde.

La Celeste llega al torneo con la obligación de sumar tres puntos para encaminar su clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, el equipo sudamericano aterriza en Estados Unidos rodeado de algunas dudas tras sus últimas presentaciones y con varias bajas sensibles en su plantilla.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones de este compromiso a través de la señal principal de Win Sports desde las 5: 00 p.m. (hora en Colombia).

Además, la previa y los primeros 10 minutos del encuentro estarán disponibles en el canal oficial de YouTube. Quienes deseen vivir cada detalle del partido completo también podrán escuchar la transmisión de La FM desde las 5:00 p. m.

Uruguay busca arrancar con victoria en el Mundial 2026

La expectativa alrededor de Uruguay es alta. Marcelo Bielsa cuenta con una base de futbolistas que compiten en las principales ligas del mundo y espera recuperar la mejor versión de un equipo que mostró momentos brillantes durante su proceso.

No obstante, el técnico argentino deberá afrontar el debut sin Giorgian De Arrascaeta, una de las piezas más importantes en la generación de juego. Tampoco estaría disponible el defensor Ronald Araújo, quien continúa recuperándose de molestias físicas.

La responsabilidad ofensiva recaerá en gran parte sobre Darwin Núñez y el liderazgo futbolístico de Federico Valverde.

Arabia Saudita quiere dar la sorpresa

Del otro lado estará una selección saudita que llega con el objetivo de competir y sorprender. Aunque tuvo dificultades en su camino al Mundial, el conjunto asiático logró asegurar su clasificación y ahora intentará dar un golpe sobre la mesa frente a uno de los favoritos del grupo.

El resultado de este encuentro podría marcar el rumbo de ambos equipos en una zona donde España aparece como la principal candidata. Por eso, Arabia Saudita y Uruguay saben que los puntos en juego pueden ser determinantes desde el primer día.