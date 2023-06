Uruguay 1 vs. 0 Italia: siga EN VIVO la final del Mundial sub-20

Con el regreso del delantero Luciano Rodríguez como titular, tras perderse por suspensión cuartos y semifinales, Uruguay enfrentaba a Italia del goleador Cesare Casadei la final del Mundial Sub-20 la tarde del domingo en La Plata, Argentina.

El delantero del Liverpool de Montevideo acompaña en la delantera charrúa a Anderson Duarte, quien inició el torneo como su suplente y ahora es el héroe de la Celeste con tres goles anotados. Rodríguez, llamado a ser el líder uruguayo en este Mundial, había sido baja en el equipo de Marcelo Broli como consecuencia de la tarjeta roja directa que vio ante Gambia en octavos de final.

En Italia, El DT Carmine Nunziata iba a la carga con el goleador del torneo, Cesare Casadei (7 tantos), pero reemplazó a Franceso Esposito, uno de sus hombres habituales adelante, por Simone Pafundi, autor del gol de tiro libre que le dio la clasificación a la final ante Corea del Sur.

📋 The starting XIs for the final! #U20WC